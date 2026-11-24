El partido de ida entre Sport Huancayo y Universitario por las semifinales de la Liga 1 2026 promete emoción de principio a fin. Recientemente se confirmó el árbitro que dirigirá este primer asalto que se disputará en la Inconstrastable.

De acuerdo a la información del periodista Kevin Pacheco en su cuenta de X, el juez FIFA Edwin Ordóñez será el árbitro principal encargado de impartir justicia en el primer duelo entre el Rojo Matador y los Cremas , designación de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) que se hará oficial en las próximas horas.

Edwin Ordóñez es designado árbitro de la primera semifinal entre Sport Huancayo y Universitario

Asimismo, el citado comunicador detalló quiénes estarán a cargo del sistema de videoarbitraje para este compromiso. Alejandro Villanueva encabezará a los colegiados del VAR desde la cabina, mientras que Diego Jaimes asumirá la función de juez asistente (AVAR).

El encuentro de ida entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se jugará este domingo 29 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo, escenario donde ambos conjuntos buscarán dar el primer paso hacia la gran final del certamen nacional.

¿Cómo les fue a Universitario y Sport Huancayo con Edwin Ordóñez como juez principal?

En lo que va de la Liga 1 2026, Edwin Ordóñez dirigió tres partidos a Universitario con un saldo parejo de una victoria, un empate y una derrota para los 'Cremas'. El juez impartió justicia en el triunfo 2-1 ante Cusco FC (Clausura), la caída 1-2 frente a Alianza Atlético y la igualdad 2-2 contra Sporting Cristal (ambos en el Apertura), dejando un balance disciplinario de cuatro amarillas, ninguna expulsión y un penal cobrado a favor.

Por su parte, el registro del colegiado con Sport Huancayo en esta temporada es ideal para el 'Rojo Matador', que ganó los dos compromisos en los que fue arbitrado por el juez FIFA. Ambos triunfos se dieron en condición de local por 2-1 —frente a Juan Pablo II College en el Apertura y ante Cusco FC en el Clausura—, encuentros en los que el cuadro huancaíno acumuló cuatro amarillas, cero rojas y dos penales a favor.