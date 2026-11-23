El mercado de fichajes se activó luego del final del Torneo Clausura 2026 y son varios clubes que empiezan a evaluar opciones. En ese contexto, uno de los nombres que más sobresale es el de Christian Cueva, quien aún tiene contrato vigente con Juan Pablo II, pero recientemente se reveló que no continuará y tiene opción de firmar por un club campeón.

Christian Cueva dejará Juan Pablo II y avanza con su fichaje por club campeón

Christian Cueva logró recuperar parte de su mejor nivel en el Torneo Clausura, donde demostró ser uno de los mejores jugadores de Sport Boys, donde estuvo a préstamo, ya que su pase sigue perteneciendo a Juan Pablo II.

Sin embargo, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que ‘Aladino’ tiene decidido no continuar en el cuadro de Chongoyape y es muy probable que se convierta en fichaje de la ‘Misilera’ para la siguiente temporada.

Christian Cueva no continuará en Juan Pablo II y se perfila a firmar por Sport Boys

" Me dijeron que si bien Christian Cueva tiene contrato con Juan Pablo II es improbable que regrese y lo más probable (es que siga en Boys), aunque no sé si la alternativa se mantenga o no . Pero me dijeron que Cueva se siente cómodo donde está y en Juan Pablo tampoco hacen ningún lineamiento para que vuelva a salir prestado”, reveló el comunicador.

Del mismo modo, Pérez indicó que el volante nacional se siente muy cómodo en las filas de Sport Boys, lo que ha motivado su decisión de permanecer para el centenario del club. Además, resaltó que Juan Pablo II no contempla extender su préstamo, por lo que todo hace indicar que rescindirá su contrato, que culmina al finalizar 2027.

Christian Cueva es una de las estrellas de Sport Boys

Christian Cueva se convirtió en una de las principales figuras de Sport Boys durante el Torneo Clausura y fue uno de los artífices de que la ‘Misilera’ fuera uno de los equipos protagonistas durante varias fechas. El volante disputó 12 partidos con los rosados, marcando cuatro goles y tres asistencias.

Además, ‘Aladino’ se ha convertido en un imprescindible en el esquema del DT Carlos Desio y, según manifestó el gerente deportivo Mario Flores, su continuidad era una prioridad.