Alianza Lima es el único finalista de la Liga 1 hasta el momento y espera a su rival, que saldrá del ganador de la llave entre Universitario y Sport Huancayo. A diferencia de su próximo contrincante, los blanquiazules evitarán un desgaste mayor que implica jugar una llave previa a la definición por el título nacional.

Justamente los victorianos clasificaron a la final y previamente habiendo jugado 'semis' en dos temporadas. Primero, en 2018 eliminaron por penales a Melgar y luego padecieron a Sporting Cristal, que los derrotó con un global de 7-1.

En 2019, Alianza Lima dejó en el camino a Cristal en semifinales en una desgastante llave y luego no pudo con Binacional, que terminó siendo campeón tras golear 4-1 en la ida y siendo una auténtica muralla en el estadio Alejandro Villanueva para concreta la hazaña.

Sin embargo, el cuadro íntimo también se vio beneficiado en el año 2022 accediendo a la final directa. Melgar debió primero eliminar a Cristal y pero ya no le alcanzó la energía para ganar el campeonato nacional cerrando la llave en Matute.

Alianza Lima fue campeón en 2022 tras jugar final directa

El único caso de un equipo que jugó previamente una semifinal y fue campeón venciendo al cuadro clasificado a la final directa fue el de Sporting Cristal en 2020. Le ganó sin despeinarse a Ayacucho FC y luego se impuso a Universitario en la definición por el título, ambas llaves a doble partido.

¿Cuándo juega Alianza Lima la final de la Liga 1 2026?

Las fechas de las finales ya están confirmadas. La ida se juega el martes 8 de diciembre en el IPD Huancayo o el Estadio Monumental, mientras que el duelo de vuelta se juega el domingo 13 de noviembre en Matute.