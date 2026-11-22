Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Clausura goleando por 5-0 a FC Cajamarca. Los blanquiazules se impusieron y mandaron a segunda división a su rival, en un partido que marcó el regreso de Paolo Guerrero tras varias fechas ausente por lesión. El 'Depredador' también se reconcilió con las redes marcando el segundo tanto a los 62'.

Tras el final del compromiso, un exjugador de Universitario, quien estuvo presente en Matute, fue abordado por la prensa y no tuvo reparos en confesar su hinchaje por el cuadro íntimo, a pocos días de la definición por el título nacional de la Liga 1 2026.

Ex Universitario confesó su hinchaje por Alianza Lima previo a la final

En declaraciones para el periodista José Varela, Luis 'Manzanita' Hernández, exjugador que vistió las camisetas de los 'compadres', expresó su amor al cuadro de La Victoria, donde hizo su formación en menores y su debut profesional en 1998.

" Bien, viniendo a ver a Alianza Lima (¿tu corazón blanquiazul siempre?) Siempre, un cariño especial. Uno ha crecido acá ", fue la respuesta del popular 'Manzanita' a su salida del Estadio Alejandro Villanueva.

'Manzanita' Hernández estuvo presente en el Alianza Lima vs FC Cajamarca. Foto: Captura José Varela

De esta manera, Luis Hernández dejó en claro que su vínculo con Alianza Lima permanece intacto pese a haber defendido los colores de Universitario durante su carrera. El exfutbolista no ocultó su cariño por el equipo blanquiazul, que ahora se prepara para afrontar la gran final de la Liga 1 2026.

'Manzanita' Hernández elogió a Paolo Guerrero

Asimismo, 'Manzanita' Hernández expresó su total respaldo a Paolo Guerrero, quien volvió a jugar con Alianza Lima. 'Manzanita' aseguró que el delantero se mantiene vigente pese a los años y su eficacia de cara al arco rival está fuera de discusión.

" Paolo es crack acá y siempre, (criticado) injustamente. Paolo es crack siempre ", finalizó.

¿Cómo quedó Alianza Lima en el Clausura y Acumulado?

Tras su partido ante los cajamarquinos, Alianza Lima terminó el Torneo Clausura con 32 puntos y parcialmente en el tercer lugar, a la espera de los compromisos de hoy. En el acumulado, los íntimos se mantuvieron en la cima con 72 unidades, con once puntos de ventaja sobre el segundo lugar, ocupado por Universitario.