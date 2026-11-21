Momento de un partidazo entre Sporting Cristal vs Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. Dicho encuentro clave en busca del título se disputará el domingo 22 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. hora local con la transmisión de L1, DGO y TV 360.

Sporting Cristal afrontará un partido decisivo ante Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026, con la ilusión de cerrar la temporada conquistando el segundo certamen de la Liga 1. El principal objetivo del equipo dirigido por Roberto Mosquera será conseguir los tres puntos en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes llegan con 32 unidades, por lo que necesitan ganar y esperar que Sport Huancayo no consiga una victoria ante Universitario para quedarse con el campeonato.

La expectativa es alta en tienda rimense, pues el equipo sabe que no tiene margen de error después de dejar escapar una importante oportunidad al empatar 1-1 frente a ADT en Tarma. Ahora, con el respaldo de su hinchada, buscará imponer condiciones desde el inicio, mostrar contundencia en ataque y evitar cualquier sorpresa ante un rival que también intentará cerrar el torneo con una victoria.

Por su parte, Cienciano llegará a Lima luego de perder 2-1 ante Sport Huancayo en Cusco y buscará complicarle la jornada a los bajopontinos. El encuentro se disputará en simultáneo con el Sport Huancayo vs. Universitario, en una jornada que promete emociones hasta el último minuto y definirá al campeón del Clausura.

Sporting Cristal anuncia su partido ante Cienciano por el Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cienciano?

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano por la fecha 17 del Torneo Clausura se juega domingo 22 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste necesita ganar sí o sí y espera que Sport Huancayo no sume tres puntos en su choque ante la 'U'.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano?

El choque entre las escuadras de Sporting Cristal vs Cienciano inicia a partir de las 3.00 p. m. hora local (8.00 p. m. GMT). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cienciano se transmitirá por la señal de L1 a través del canal 603 y 1603 HD de DirecTV. Es uno de los canales alternativos de L1 MAX, por lo que también tienes la opción vía streaming en el aplicativo de DGO y TV 360.

Sporting Cristal viene de ser campeón de la Copa de la Liga 2026.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Cienciano

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Álvarez Wallace, Maxloren Castro, Luis Iberico, Santiago González y Hernán Barcos.

Cienciano: Falcón, Martinich, Becerra, Aguilar, Núñez, Arias, Barreto, Souza, Bandiera, Ray Sandoval y Carlos Garcés.

Sporting Cristal vs Cienciano: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Cienciano en esta fecha final del Torneo Clausura 2026. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas a los aficionados:

CASAS SPORTING CRISTAL EMPATE CIENCIANO Betsson 1.37 4.70 7.20 Betano 1.40 5.40 7.80 Caliente 1.36 5.00 8.60 1XBet 1.39 4.55 7.17 Doradobet 1.38 5.00 6.66

Historial Sporting Cristal vs Cienciano: últimos 5 resultados