Alianza Lima ya se prepara para la próxima temporada de la Liga 1, por lo que varios nombres comienzan a ser vinculados con el equipo que actualmente dirige Pablo Guede. En ese contexto, un exjugador de Emelec se pronunció ante los medios de comunicación sobre su posible llegada al cuadro íntimo y reveló que cuenta con diversas ofertas que podrían llevarlo a dejar CD Moquegua. Así es, nos referimos al ecuatoriano Edgar Lastre.

Edgar Lastre reveló si fichará por Alianza Lima

Durante una charla con el periodista Alejandro Ruilova, Lastre destacó su buen rendimiento individual a lo largo de la temporada, aunque reconoció que CD Moquegua tuvo que lidiar durante buena parte del campeonato con la amenaza del descenso. “Estoy primero agradecido con Dios por la oportunidad brindada. Ha sido un año en mi carrera futbolística muy espectacular. Dios ha sido bueno conmigo y estoy muy agradecido con él. Espero que las cosas se sigan dando”, expresó.

Es debido a este buen rendimiento en Moquegua que el ecuatoriano ha sido muy vinculado con Alianza Lima para la siguiente campaña en la Liga 1. Ante ello, Lastre manifestó que todo eso se encargará su representante. “ De eso se encarga ya mi representante, Jonathan Córdova. Creo que sí hay muchas propuestas y eso es importante, tener trabajo. Espero escoger la mejor [oferta]” .

Sin embargo, Lastre dejó en claro que CD Moquegua tiene prioridad para negociar una posible renovación de su contrato si surge el interés por mantenerlo en el plantel. “ CD Moquegua siempre va a ser escuchado primero por ser el club que me abrió las puertas y donde pude mostrar bien mi talento”.

Edgar Lastre reveló si fichará por Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Fut Ecuador

De esta manera, el jugador con pasado en Emelec dio detalles sobre su futuro en CD Moquegua, señalando que a pesar de contar con ofertas su prioridad radica en el club moqueguano que le brindó la oportunidad de volver a la Liga 1.

Rendimiento de Edgar Lastre en CD Moquegua

Durante la temporada 2026 con CD Moquegua, Edgar Lastre disputó 35 partidos entre la Liga 1 Apertura, el Clausura y la Copa de la Liga. En total, el atacante ecuatoriano registró 9 goles y 5 asistencias.

Trayectoria de Edgar Lastre