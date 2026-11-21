Alianza Lima tiene asegurada su presencia en la gran final por el título de la Liga 1 2026, aunque todavía tiene que disputar su último partido del Torneo Clausura ante FC Cajamarca. En ese contexto, se conoció que el DT Pablo Guede ha decidido tomar una medida decisiva con Kevin Quevedo para este duelo.

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Pablo Guede sorprende con importante medida con Kevin Quevedo

Kevin Quevedo ha logrado recuperar la consideración del comando técnico de Alianza Lima en el último tramo del año, luego de haber sido apartado y ha destacado notablemente por su aporte en el juego. Sin embargo, sorprendió que el entrenador Pablo Guede decidiera dejarlo fuera del último encuentro .

Los blanquiazules presentan numerosas bajas por lesión para este último compromiso ante FC Cajamarca; sin embargo, hasta el momento no se ha revelado ningún parte médico sobre el extremo nacional. De esta manera, su ausencia en la lista de convocados respondería únicamente a una decisión técnica.

Kevin Quevedo no jugará la última fecha del Torneo Clausura con Alianza Lima

La medida sorprende, especialmente, si se tiene en cuenta que los blanquiazules planean alinear un equipo alternativo para darles rodaje a algunos jugadores y evaluar opciones de cara a los playoffs por el título. En ese sentido, Kevin Quevedo también hubiera tenido la oportunidad de sumar minutos y ganarse una mayor consideración por parte de Pablo Guede.

Con la ausencia del atacante de 29 años, Alianza Lima tendrá hasta siete jugadores fuera de su convocatoria para buscar el triunfo en Matute ante FC Cajamarca y cerrar el año regular con un triunfo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kevin Quevedo con Alianza Lima?

Si bien no inició la temporada de la mejor manera, Kevin Quevedo ha sido un habitual en el esquema de Pablo Guede en las últimas fechas, ya sea entrando de cambio o iniciando como titular. En ese sentido, los hinchas se tranquilizan al saber que el extremo tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2027, según la web de Transfermarkt.