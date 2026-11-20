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Real Madrid vs Celta EN VIVO por LaLiga: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico
Sigue EN VIVO el partido de Real Madrid vs Celta de Vigo por la jornada 13 de LaLiga de España vía ESPN 2 y Disney Plus.
Momento de un duelo clave entre Real Madrid vs Celta en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 13 de LaLiga EA Sports. Dicho cotejo se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. hora de España) con la transmisión de ESPN 2 y Disney Plus.
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El Real Madrid afronta un nuevo compromiso en el Santiago Bernabéu con la obligación de hacerse fuerte en casa y sumar tres puntos importantes en su lucha por el liderato de LaLiga 2026-27. El equipo de José Mourinho recibirá al Celta de Vigo por la jornada 13, en un encuentro que exigirá máxima concentración ante un rival que buscará aprovechar cualquier espacio para dar la sorpresa.
El presente del conjunto blanco respalda su favoritismo: llega a este compromiso después de encadenar ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, por lo que buscará prolongar su buen momento y conseguir su noveno triunfo seguido. Además, cuenta con Kylian Mbappé como principal referencia ofensiva, pues el francés ha marcado nueve goles en sus últimos siete encuentros.
Por su parte, Celta llega con la intención de dar el golpe en el Bernabéu y recuperar terreno en el campeonato. El elenco celeste marcha en la duodécima casilla con 13 puntos y necesita mejorar su regularidad, luego de empatar sin goles ante Levante en su última presentación liguera. Si bien consiguió una contundente victoria por 5-0 ante Salamanca en la Copa del Rey, tendrá que afrontar esta contienda sin Borja Iglesias, Carl Starfelt y Miguel Román, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
Real Madrid recibe a Celta por LaLiga.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Celta?
El partido entre Real Madrid vs Celta por la fecha 13 de LaLiga EA Sports de España se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El elenco madridista quiere reafirmar su buen momento y darle una alegría a su fiel afición.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta?
Este choque entre Real Madrid y Celta inicia a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. hora de España). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 2.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Celta?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Celta por LaLiga EA Sports se verá por la señal en vivo de ESPN 2. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus y DGO.
Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Celta
- Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay: Disney Plus
- Colombia, Ecuador, Perú: ESPN 2 y Disney Plus
- Brasil: CazéTV
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
(VIDEO: Real Madrid)
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Celta
Real Madrid: Courtois, Cucurella, Huijsen, Konaté, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Diomandé, Bellingham, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
Celta: Radu, Alonso, Lago, Rodríguez, Carreira, Febas, Moriba, Rueda, Álvarez, Durán y Jutglá.
Real Madrid vs Celta: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Celta en el Estadio Santiago Bernabéu por LaLiga. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas a los aficionados:
|CASAS
|REAL MADRID
|EMPATE
|CELTA
|Betsson
|1.16
|7.50
|16.50
|Betano
|1.20
|7.40
|17.50
|Caliente
|1.18
|7.25
|17.50
|1XBet
|1.21
|7.95
|16.50
|Doradobet
|1.17
|7.50
|15.00
Árbitros de Real Madrid vs Celta para el partido de LaLiga
- Árbitro principal: Adrián Cordero Vega
- VAR: José Antonio López Toca
- AVAR: Guillermo Cuadra
- Cuarto árbitro: Manuel Camacho
- Asistentes de banda: Israel Bárcena y Samuel García
Historial Real Madrid vs Celta: últimos 5 resultados
- Celta 1-2 Real Madrid (LaLiga 2026)
- Real Madrid 0-2 Celta (LaLiga 2025)
- Real Madrid 3-2 Celta (LaLiga 2025)
- Real Madrid 5-2 Celta (Copa del Rey 2025)
- Celta 1-2 Real Madrid (LaLiga 2024)
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