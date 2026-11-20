Liverpool y Manchester United se enfrentarán por el clásico inglés y protagonizarán el partido más electrizante de la undécima jornada de la Premier League en Anfield Stadium.

De cara a este encuentro, los Reds están en la cuarta casilla con 18 unidades y, en 10 partidos jugados, al mando de Andoni Iraola, han ganado cinco encuentros, empataron tres y perdieron dos. En cuanto a los Red Devils, no están teniendo una buena temporada, pues están en la casilla 18, en puestos de descenso, con apenas 8 puntos y estrenará a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador tras la destitución de Michael Carrick.

En lo que respecta a clásicos entre ambos, Liverpool no le ganó a Manchester United desde septiembre de 2024. Desde entonces, pasaron tres encuentros, de los cuales los Red Devils se impusieron en dos. Primero empataron 2-2 en Anfield por la temporada 2024-25 y en el curso anterior, el equipo de Manchester ganó 1-2 y 3-2.

¿Cuándo juegan Liverpool vs Manchester United por la Premier League?

El clásico del fútbol inglés entre Liverpool vs Manchester United se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre en Anfield.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Manchester United por la Premier League?

El partido entre Liverpool vs Manchester United está pactado para que empiece a las 11.30 a. m. (hora peruana) y 1.30 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Liverpool vs Manchester United por la Premier League?

La transmisión del clásico inglés entre Liverpool vs Manchester United estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

Tabla de posiciones de la Premier League 2026-27