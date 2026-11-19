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Partidos de hoy, viernes 20 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol gratis
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, viernes 20 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Copa Perú, Bundesliga, LaLiga y más.
Este viernes 20 de noviembre se jugarán interesantes encuentros internacionales como la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Mundial sub-17 y más torneos. También habrá acción por la Copa Perú y definiciones de torneos sudamericanos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Copa Perú
|Partido
|Horario
|Canal
|Minas Pamputa vs Atlético Nacional
|12.00 p. m.
|-
|Cajabamba vs Bella Esperanza
|3.00 p. m.
|-
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Bayern Múnich vs Colonia
|2.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Athletic Club vs Espanyol
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Troyes vs Le Havre
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Mundial sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Bélgica vs Vietnam
|8.00 a. m.
|DAZN
|Cuba vs Tayikistán
|8.00 a. m.
|DAZN
|Mali vs Nueva Zelanda
|8.30 a. m.
|DAZN
|España vs China
|9.00 a .m.
|DSports 2 y DGO
|Italia vs Jamaica
|10.00 a. m.
|DSports + DGO
|Senegal vs Croacia
|10.30 a. m.
|DAZN
|Costa de Marfil vs Uzbekistán
|11.00 a. m.
|DAZN
|Fiyi vs Marruecos
|11.00 a. m.
|DAZN
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Vélez Sarsfield vs Belgrano
|6.00 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Cobresal vs Audax
|4.00 p. m.
|Max Chile y TNT Sports
|Palestino vs U. La Calera
|6.30 p. m.
|Max Chile y TNT Sports
Partidos de hoy por el Cuadrangular de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. Medellín vs Ind. Santa Fe
|4.30 p. m.
|RCN, Win+ y Win Play
|Atl. Bucaramanga vs América de Cali
|6.35 p. m.
|RCN, Win+ y Win Play
|Deportivo Cali vs Millonarios
|8.40 p. m.
|RCN, Win+ y Win Play
Partidos de hoy por el Grupo de Campeonatos de la Liga Pro
|Partido
|Horario
|Canal
|Ind. del Valle vs Macará
|12.00 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|CA Cerro vs Nacional
|2.30 p. m.
|Disney+
|Liverpool M. vs Wanderes
|2.30 p. m.
|DIsney+
|Racing Montevideo vs Central Esp.
|2.30 p. m.
|Disney+
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