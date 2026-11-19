Boca Juniors está a noventa minutos de escribir una página dorada e inédita en el fútbol continental. Este sábado 21 de noviembre, cuando salte al césped del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para enfrentar a Atlético Mineiro, el conjunto argentino no solo buscará conquistar la Copa Sudamericana 2026, sino también convertirse en el primer y único tricampeón en la historia del certamen. Un triunfo en suelo colombiano le permitiría al Xeneize sumar su tercera estrella en el torneo y adueñarse en soledad de la cima del palmarés, rompiendo una paridad histórica que mantiene en vilo a los grandes clubes del continente.

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Hasta la presente edición, la tabla histórica de campeones de la Gran Conquista muestra un empate técnico en lo más alto entre seis instituciones con dos trofeos cada una: Boca Juniors (2004 y 2005), Liga de Quito (2009 y 2023), Independiente (2010 y 2017), Lanús (2013 y 2025), Athletico Paranaense (2018 y 2021) e Independiente del Valle (2019 y 2022) . Tras 21 años desde su última coronación en este certamen —cuando venció por penales a Pumas de la UNAM en La Bombonera—, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene en sus manos la posibilidad de desmarcarse definitivamente de este pelotón de élite y dejar su huella como el máximo ganador de la competición.

El impacto de una eventual consagración en Barranquilla trascendería incluso las fronteras de la Copa Sudamericana, ya que representaría un doble golpe de autoridad en las vitrinas internacionales. De alzarse con el título ante el Galo, Boca Juniors cortaría una sequía de 18 años sin vueltas olímpicas a nivel CONMEBOL y alcanzaría los 19 títulos internacionales oficiales en su historia. Con esa cifra, el club de la Ribera volvería a superar a Independiente (18) para recuperar en solitario el trono como el equipo sudamericano más laureado fuera de su país, sumando un incentivo extra a una final que promete emociones fuertes.

Banner de la gran final. Foto: Copa Sudamericana

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

Boca Juniors vs Atlético Mineiro jugarán este sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana 2026 a las 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora argentina/brasileña) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. A continuación, podrás revisar la zona horaria según tu país.

México: 4.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 5.30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 6.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Dónde ver la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

La transmisión de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro estará a cargo del canal ESPN y DSports para toda Sudamérica. También podrás seguirlo vía Disney+ y DGO.