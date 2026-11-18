La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro no solamente definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana, sino que también pondrá en juego uno de los premios económicos más importantes en la historia del certamen. La CONMEBOL anunció un incremento significativo en las recompensas para esta edición, con una bolsa total que supera los 84 millones de dólares.

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El equipo que consiga levantar el trofeo en Barranquilla recibirá 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 2,5 millones. Se trata de un aumento considerable respecto a la edición 2025, cuando el ganador recibió 6,5 millones de dólares.

Pero el beneficio de conquistar el torneo va mucho más allá del dinero. El campeón conseguirá automáticamente un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, asegurando su presencia en el principal certamen de clubes de Sudamérica.

Además, tendrá la oportunidad de disputar la Recopa Sudamericana 2027 frente al campeón de la Copa Libertadores 2026. De esta manera, el ganador tendrá la posibilidad de sumar otro título internacional y nuevos ingresos económicos durante la siguiente temporada.

Boca Juniors y Atlético Mineiro defnirián al campeón de la Copa Sudamericana 2026.

Premios económicos de la CONMEBOL Sudamericana 2026

La CONMEBOL destinó exactamente 84.675.000 dólares para repartir entre los participantes de la edición 2026. Estos son los montos establecidos en su régimen económico:

Primera fase (local): 225 mil dólares

Primera fase (visitante): 250 mil dólares

Fase de grupos: 300 mil dólares por partido

Mérito deportivo (victoria en grupos): 125 mil dólares por triunfo

Playoffs de octavos de final: 500 mil dólares

Octavos de final: 600 mil dólares

Cuartos de final: 700 mil dólares

Semifinales: 800 mil dólares

Subcampeón: 2,5 millones de dólares

Campeón: 10 millones de dólares

¿Cuánto dinero acumularon Boca Juniors y Atlético Mineiro?

De acuerdo con las cifras que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con información de la CONMEBOL, ambos finalistas llegaron a la definición con importantes ingresos acumulados.

Boca Juniors: 2,6 millones de dólares

Atlético Mineiro: 3,38 millones de dólares

Hay una particularidad con Boca Juniors: sus 2,6 millones corresponden exclusivamente a su recorrido en la Sudamericana. Si se consideran también los 3,68 millones de dólares que obtuvo por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, sus ingresos entre ambos torneos ascienden a 6,28 millones de dólares.

¿Cuánto dinero pueden ganar con la final Boca Juniors y Atlético Mineiro?

La diferencia económica entre levantar el trofeo y quedarse con el segundo lugar será considerable. Estos serían los ingresos acumulados de ambos clubes al sumar el premio correspondiente a la final:

EQUIPO SI ES CAMPEÓN SI ES SUBCAMPEÓN Boca Juniors 12.6 millones de dólares 5.1 millones de dólares Atlético Mineiro 13.38 millones de dólares 5.88 millones de dólares

En el caso de Boca, si también contabilizamos los 3,68 millones de dólares de la Libertadores, sus ingresos entre ambos torneos alcanzarían los 16,28 millones de dólares si gana la Sudamericana y 8,78 millones de dólares si termina como subcampeón.