Boca Juniors vs Atlético Mineiro se enfrentan este sábado 21 de noviembre en la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Este partido definirá al nuevo campeón del prestigioso torneo de la Conmebol y enfrentará a dos clubes grandes del continente. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para ver la transmisión de este compromiso.

Canal confirmado para ver Boca Juniors vs Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana

El partido de Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana 2026 contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN y DSports para toda Sudamérica. Del mismo modo, se podrá visualizar vía ONLINE por Disney Plus y DGO.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana?

Perú, Ecuador y Colombia: ESPN, DSports, Disney Plus y DGO.

Argentina: Flow, Telecentro, ESPN, DSports, Disney Plus y DGO.

Chile y Venezuela: ESPN, DSports, Disney Plus y DGO

Bolivia: ESPN, DSports, Tigo Sports y Unitel.

Paraguay: ESPN y Tigo Sports.

México: ESPN y Disney Plus

España: Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV, beIN Sports Connect.

¿Cómo llegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana?

Boca Juniors llega motivado tras golear 3-0 a Banfield y clasificarse a la final de la Copa Argentina; además de protagonizar una remonta ante Vasco Da Gama en las semifinales. Leandro Paredes será la gran figura de los xeneizes desde el mediocampo, mientras Miguel Merentiel y Sebastián Villa aparecen como sus principales opciones ofensivas. Milton Delgado es duda por un esguince leve de rodilla, aunque en el club confían en que llegará al partido.

Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrenta por la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Atlético Mineiro atraviesa un momento complicado y acumula siete partidos consecutivos sin ganar, luego de igualar sin goles ante Mirassol. El equipo de Eduardo Domínguez necesita recuperar su poder ofensivo y mostrar una mejor versión colectiva para competir por el título.

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: fecha, hora y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana

La gran final de Boca Juniors vs Atlético Mineiro está programada para desarrollarse este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Este encuentro se jugará a partido único, dará inicio desde las 5.30 p. m. (hora peruana) y definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2026.