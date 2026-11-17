Uno de los clubes que sigue luchando por el título del Torneo Clausura 2026 es Sporting Cristal, que sueña con llevarse el trofeo para así competir por la Liga 1. Sin embargo, en ese sentido, un dato que pocos hinchas celestes tienen en cuenta es que están a punto de quedarse sin nada esta temporada, ya que pueden perder hasta el boleto a la Copa Sudamericana del próximo año.

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Sucede que, si se da cierta combinación de resultados en la última fecha del campeonato peruano, el cuadro del Rímac saldrá de los ocho primeros de la tabla acumulada y terminará fuera de todo torneo internacional, sin mencionar que también estará eliminado de los playoffs del certamen nacional. A continuación, te contamos cuáles son esos marcadores a tener en cuenta.

¿Qué resultados dejarán a Sporting Cristal sin Copa Sudamericana?

Resulta que Sporting Cristal marcha en la sexta casilla del Acumulado con 51 puntos, seguido de Cienciano con 50, Sport Huancayo con 50 y Alianza Atlético con 49. Si los celestes vencen al 'Papá' en el Rímac habrán clasificado directamente a la Copa Sudamericana y tentará el título del Torneo Clausura. Sin embargo, si pierden, deberán depender de sus rivales.

En caso los dirigidos por Roberto Mosquera caigan, quedarán en 51 unidades y Cienciano, al ser su oponente en la última fecha, lo pasará en la tabla de posiciones con 53 puntos. Eso desplazaría a los 'cerveceros' séptimos, y si Sport Huancayo vence a Universitario también lo superará con 53 unidades. Finalmente, si Alianza Atlético vence a Melgar hará 52 puntos y también lo rebasará. De esta manera, Cristal quedaría noveno y fuera de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal buscará sellar su boleto a la Copa Sudamericana.

¿Qué pasa si empata?

Si empata, Sporting Cristal podrá estar tranquilo debido a que hará 52 puntos y en el peor de los casos Alianza Atlético podría empatarle en la tabla acumulada de la Liga 1. No obstante, gracias a la diferencia de gol se quedará con el octavo lugar y accederá al torneo de la Conmebol.