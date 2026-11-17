El mercado internacional empieza a fijarse en Jesús Pretell. El volante peruano, actualmente en Liga de Quito y con pasado en Sporting Cristal, viene brillando en el fútbol ecuatoriano, con buen puntaje en su etapa en la Copa Libertadores y su reciente convocatoria a la selección peruana.

Jesús Pretell, ex Sporting Cristal, despertó interés de clubes internacionales

De acuerdo con información difundida por el portal ecuatoriano 'Mr. Off', el mediocampista nacional ha despertado el interés de equipos de México y la Major League Soccer (MLS), dos mercados que siguen de cerca su evolución. Su rendimiento con el conjunto ecuatoriano le viene permitiendo ganar protagonismo y llamar la atención fuera de Ecuador.

"Jesús Pretell despierta interés en México y la MLS. El volante de Liga gana cotización por su participación habitual en la Libertadores con Liga y su presencia constante en la selección de su país.", informó el mencionado portal.

Mr. Off publica novedades sobre Jesús Pretell.

El crecimiento futbolístico de Pretell también está relacionado con la continuidad que ha conseguido en Liga de Quito. Su presencia en una competición internacional como la Copa Libertadores representa una vitrina importante para mostrar sus condiciones ante clubes de otros países. Además, sus apariciones con la selección peruana fortalecen su perfil como una alternativa para reforzar el mediocampo.

Cabe recordar que el futbolista de 27 años tuvo un importante recorrido en el fútbol peruano, especialmente durante su etapa en Sporting Cristal, club con el que consiguió consolidarse y sumar experiencia en torneos nacionales e internacionales. Posteriormente, dio el salto al extranjero para incorporarse a Liga de Quito, donde busca seguir creciendo profesionalmente.

Por ahora, el interés desde México y la MLS abre un nuevo escenario para el futuro de Jesús Pretell, aunque ello no significa que exista una negociación cerrada o una oferta formal. El volante peruano deberá continuar mostrando su nivel con Liga de Quito mientras su nombre empieza a aparecer en el radar de posibles destinos fuera del fútbol ecuatoriano.

¿Cuál es el valor de mercado de Jesús Pretell?

Según el portal Transfermarkt, Jesús Pretell tiene un valor de mercado de 500.000 euros a sus 27 años. Es el mejor registro que tiene el volante peruano, por lo que ahora ha despertado el interés de elencos del exterior.