La Liga 1 2026 va llegando a su final y varios equipos ya comenzaron a preparar la próxima temporada. Por ejemplo, Universitario de Deportes y Alianza Lima ya analizan posibles fichajes y se conoció que ambos clubes han contactado con un talentoso jugador que recientemente fue convocado a la selección peruana.

Universitario y Alianza Lima buscan firmar a figura de la selección peruana

Durante el programa ‘Fútbol Champán’, el periodista Enrique de La Rosa comentó que existe un gran interés por el mercado Sub-23 dentro del fútbol peruano, debido a la exigencia de contar con un jugador de esa categoría para la próxima temporada. En ese contexto, sorprendió al revelar que Universitario y Alianza Lima buscan fichar a Bassco Soyer, futbolista del Gil Vicente de Portugal.

Según indicó el comunicador, los dos clubes más grandes del fútbol peruano aprovecharon la llegada del atacante al país para el partido de Perú ante Bolivia y se pusieron en contacto con él para persuadirlo con importantes ofertas e intentar concretar su contratación.

Bassco Soyer fue contactado por Universitario y Alianza Lima. Composición: Líbero

“Lo de los Sub-23 y Sub-20 va ayudar, porque de una plantilla de 25, cinco serán juveniles y son más baratos. Este año van a ser los juegos del hambre. Por ejemplo, ahora que vino (Bassco) Soyer no sabes cómo lo han llamado los dos grandes para ofrecerle ‘el loro y el moro’. Soyer quiere y se va a quedar en Portugal, no va a salir de Europa. Todos los Sub-23 que están arriba y tienen chances, no saben cómo los están llamando”, reveló.

Sin embargo, el periodista deportivo señaló que la respuesta de Soyer fue categórica al rechazar ambas propuestas, pues está plenamente enfocado en continuar en el fútbol europeo y consolidarse en su club.

Bassco Soyer destaca en el Gil Vicente

Cabe señalar que el joven atacante de 20 años se ha consolidado como una de las estrellas de la categoría Sub-23 del Gil Vicente, donde es considerado como habitual titular. Además, desde su llegada Bassco Soyer ha sido esencial con goles y asistencias. De este modo, de seguir mejorando su nivel, es probable que reciba en algún momento el llamado del primer equipo.

Bassco Soyer es habitual convocado a la selección peruana

Del mismo modo, el gran nivel de Bassco Soyer lo ha llevado a convertirse en un habitual dentro de las convocatorias de Mano Menezes para la selección peruana. El exjugador de Alianza Lima es considerado como uno de los elementos para el recambio generacional dentro de la ‘Bicolor’.