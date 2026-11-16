La Copa de la Liga se creó en esta temporada, torneo en el que Sporting Cristal se coronó campeón. Ahora, la expectativa está en conocer al equipo que se consagre en la Liga 1 2026, con los rimenses, Sport Huancayo, Alianza Lima y Universitario en carrera. Precisamente, los campeones de ambos torneos se medirán en la Supercopa Peruana 2027 . Sin embargo, recientemente se reveló que este certamen puede disputarse fuera del territorio peruano.

Liga 1 propone disputar la Supercopa Peruana fuera del Perú

La Supercopa Peruana promete consolidarse en el calendario futbolístico y convertirse en un torneo importante para el fútbol peruano. Su regreso se dará en 2027, con un enfrentamiento entre Sporting Cristal, campeón de la Copa de la Liga, y el equipo que levante el título de la Liga 1.

No obstante, el periodista Kevin Pacheco reveló que la organización de la Liga contempla la posibilidad de que este certamen se dispute fuera del Perú. Según indicó el comunicador, los organizadores evalúan llevar el trofeo a Estados Unidos, una medida sorpresiva por la relevancia de esta competición.

Supercopa Peruana puede jugarse en Estados Unidos

“Supercopa Peruana en EEUU: organización de la Liga 1 viene trabajando la posibilidad que en 2027 se dispute la Supercopa Peruana. La disputarían los campeones de la Liga 1 y de la Copa 2026 . La idea inicial es que se juegue en Estados Unidos durante la fecha FIFA de marzo. Falta lo más importante: la aprobación del directorio de la FPF”, informó en su cuenta de ‘X’.

Además, el periodista deportivo señaló que la fecha tentativa para su realización sería durante la fecha FIFA de marzo, aprovechando que el campeonato tendrá una pausa. Sin embargo, Pacheco recalcó que esta medida aún debe recibir la aprobación del directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sporting Cristal se consagró campeón de la Copa de la Liga y es el primer clasificado a la Supercopa Peruana.

¿Cuándo fue la última vez que se disputó la Supercopa Peruana?

La última vez que se disputó este certamen fue en 2020. Aquella edición reunió a Atlético Grau, campeón de la Copa Bicentenario 2019, y Deportivo Binacional, campeón de la Liga 1 2019, y terminó con una victoria del cuadro ‘Albo’ por 3-0. Desde entonces, la Supercopa Peruana no volvió a disputarse.