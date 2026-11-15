Ex Universitario se suma a las filas de Alianza Lima para la definición de la Liga 1 2026

Tras quedarse sin chances de ganar el Torneo Clausura, Alianza Lima está enfocado en llegar de la mejor forma a la gran final de la Liga 1 2026. Los dirigidos por Pablo Guede aprovecharán los días previos a la definición del título para seguir trabajando y recuperar a algunas de sus principales figuras. En ese sentido, en las últimas horas se confirmó la incorporación de un exjugador de Universitario para el cierre de temporada.

Ex Universitario se suma a las filas de Alianza Lima para definición de la Liga 1 2026

Según información del periodista Gerson Cuba, Jairo Vélez, ex Universitario, regresó a Matute tras ser convocado a la selección peruana para el amistoso ante Bolivia. Recordemos que el ecuatoriano nacionalizado peruano no tuvo minutos en el triunfo sobre ‘La Verde’ debido a que se encuentra lesionado. Ahora, el hoy jugador de Alianza Lima se reincorporó al plantel para continuar con su proceso de recuperación junto a Marco Huamán, quien también había sido convocado.

“ Marco Huamán y Jairo Vélez volvieron con Alianza Lima para continuar con su recuperación ”, publicó el citado comunicador en su cuenta de X.

Jairo Vélez y Marco Huamán se reincorporaron a Alianza Lima

De esta manera, Alianza Lima busca llegar con todas sus piezas disponibles a la definición por el título nacional, por lo que la recuperación de Jairo Vélez y Marco Huamán será importante para los planes de Pablo Guede. Ambos futbolistas continuarán trabajando bajo la supervisión del departamento médico con la intención de superar sus respectivas lesiones y quedar a disposición del comando técnico para los decisivos compromisos que se avecinan.

¿Cuáles son las lesiones de Jairo Vélez y Marco Huamán?

Como se recuerda, ambos futbolistas terminaron sentidos tras el partido ante Cienciano y quedaron descartados para la fecha siguiente frente a Los Chankas. Horas antes del duelo en Andahuaylas, Alianza Lima publicó un comunicado informando sobre sus lesiones.

En el caso de Jairo Vélez, presenta un distensión traumática vasto externo muslo derecho, mientras que Marco Huamán aqueja un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo. Pese a ello, ambos fueron convocados por Mano Menezes, aunque al final no tuvieron participación en el triunfo ante Bolivia.