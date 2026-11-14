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Alianza Lima anuncia incorporación de ex Cristal de más de un millón de euros: "Está de vuelta"

A poco de cerrar la temporada 2026, Alianza Lima da la sorpresa a los aficionados con importante incorporación de más de un millón de euros.

Diego Medina
Alianza Lima sorprende con incorporación de ex Sporting Cristal.
Alianza Lima sorprende con incorporación de ex Sporting Cristal. | Foto: X Alianza Lima
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Alianza Lima recibió una importante noticia de cara a la recta final de la Liga 1 2026. Renzo Garcés volvió a los entrenamientos del primer equipo luego de permanecer alejado de las canchas por una lesión en la nariz. El propio club blanquiazul anunció su retorno mediante sus redes sociales con el mensaje "Está de vuelta", acompañado de fotografías del defensor trabajando con una máscara protectora para evitar nuevos golpes en la zona afectada.

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Renzo Garcés se incorpora a los entrenamientos de Alianza Lima

Como se recuerda, el zaguero, con pasado en Sporting Cristal, sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz durante el encuentro frente a Cienciano en Matute. El fuerte impacto que recibió obligó a que fuera sustituido y posteriormente quedó desafectado de la convocatoria para visitar a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura. El departamento médico de Alianza Lima confirmó la gravedad de la lesión mediante un parte médico oficial.

Alianza Lima

Renzo Garcés vuelve a los entrenamientos con Alianza Lima.

Ahora, con su regreso a los trabajos junto a sus compañeros, Renzo Garcés apunta a recuperar su mejor condición física para afrontar el último compromiso del Torneo Clausura 2026 ante FC Cajamarca, programado para el 21 de noviembre. Su presencia será una alternativa importante para Pablo Guede, quien busca contar con todas sus piezas disponibles antes de afrontar los playoffs por el título nacional. Eso sí, su regreso a los entrenamientos todavía no confirma que esté apto para disputar los próximos encuentros.

¿Cuál es el valor de mercado de Renzo Garcés?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Renzo Garcés tiene un valor de mercado de 1,3 millones de euros, según su última actualización del 5 de junio de 2026. Esta cotización lo posiciona como uno de los futbolistas mejor valorados de la plantilla blanquiazul y refleja la importancia que ha adquirido en el fútbol peruano. El defensor tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2028.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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