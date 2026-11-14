Fabio Gruber dejó firme comentario sobre un exjugador de Alianza Lima: "Mucha personalidad"

Fabio Gruber fue parte de la victoria de la selección peruana ante Bolivia por 2-0 en Matute. Tras el partido, el defensor conversó con los medios y no dudó en referirse al triunfo conseguido por la Bicolor. Sin embargo, sorprendió al destacar a un exjugador de Alianza Lima, resaltando la gran personalidad que demuestra, especialmente después de compartir la zaga central con él en el encuentro ante la Verde. Así es, nos referimos a Erick Noriega.

Fabio Gruber dejó firme comentario sobre Erick Noriega

Durante la conversación, el defensor del Mainz destacó la gran labor de Noriega durante el encuentro. El zaguero valoró las condiciones que demostró el 'Samurái' durante el encuentro en La Victoria.

Gruber manifestó: "Erick Noriega es un jugador con mucha personalidad y calidad, me da fuerza y mucha confianza como se ha notado en la cancha". Además, indicó que busca afianzarse en la selección peruana y sacar provecho de las oportunidades que se le presenten en los próximos encuentros.

Fabio Gruber habló sobre Erick Noriega tras el partido ante Bolivia

¿Qué dijo Fabio Gruber tras jugar por primera vez en Perú?

En otro momento, el jugador de 24 años valoró lo que significó jugar por primera vez en nuestro país y destacó la emoción que transmite el público peruano cuando alienta a la Bicolor.

"Estoy muy contento de haber jugado por primera vez en el Perú y haber ganado, eso me pone muy feliz. He notado la emoción de la gente y eso fue muy fuerte para mí, todo resultó positivo para mí".

¿Cómo le fue a Fabio Gruber contra Bolivia?

Fabio Gruber tuvo un buen rendimiento durante el enfrentamiento ante Bolivia y fue uno de los jugadores más destacados del equipo. Por ello, la aplicación Sofascore no dudó en otorgarle una calificación de 7,3.