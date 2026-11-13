Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por Liga Femenina: pronóstico, horarios y canal para ver

Universitario se enfrenta a Alianza Lima este sábado 14 de noviembre, a partir de las 15.00 hora local , por la final ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este primer duelo se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido por la plataforma Bicolor+ Premium.

Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina: previa del partido

El cuadro 'crema' llega con la motivación al tope tras su aplastante victoria por 7-0 frente a Melgar en las semifinales y espera dar el primer paso para su coronación a nivel absoluto en la Liga Femenina luego de dos temporadas.

Recordemos que las 'Leonas' obtuvieron el Apertura y si también se adjudican el Clausura, serán campeonas nacionales sin jugar. Cabe señalar que el partido de vuelta se jugará en Matute, el domingo 22 de diciembre.

Universitario se enfrenta a Alianza Lima por el Clausura de la Liga Femenina

Por su parte, el cuadro blanquiazul dejó en el camino a Sporting Cristal en una apretada eliminatoria, aunque en dicha llave perdieron a su goleadora Estefanía González, quien sufrió una dura lesión en el choque de vuelta y se pierde lo que resta de la temporada.

Cabe señalar que las 'íntimas' necesitan quedarse con el segundo certamen del año para forzar la final nacional, que también se disputarían en partidos de ida y vuelta. La ilusión del tricampeonato está latente en La Victoria.

Universitario vs Alianza Lima: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

México y Honduras: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 12:00 horas (Los Ángeles / PST)

España: 21:00 horas (CET)

Universitario vs Alianza Lima: dónde ver

El duelo entre Universitario vs Alianza Lima será transmitido por Bicolor+ Premium, disponible en la plataforma TV 360, de Bitel . Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través del minuto a minuto de Líbero.pe.

Universitario vs Alianza Lima: árbitros principales

Principal: Walter Guadalupe

Asistente 1: Nelson Sánchez

Asistente 2: Jhon Prudencia

Cuarto: William Faiffer

VAR: Gabriela Oncoy

AVAR: Diego Jaimes

Universitario vs Alianza Lima: pronósticos y cuotas de apuesta

Universitario es favorito para vencer a Alianza Lima en este partido de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. A continuación, conoce las cuotas: