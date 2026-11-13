¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima y dónde ver final de ida del Clausura de la Liga Femenina?

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico femenino cuando se enfrenten por el partido de ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Blanquiazules y cremas buscarán sacar ventaja con miras al partido de vuelta y dar un paso importante en su lucha por el título nacional. Revisa los horarios en los diferentes países y el canal para ver EN VIVO este electrizante duelo del fútbol femenino nacional.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima femenino?

El partido de ida entre Universitario y Alianza Lima femenino por la final del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

¿A qué hora es el clásico Universitario vs Alianza Lima femenino?

El duelo entre las íntimas y las 'Leonas' está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, repasa los horarios en los distintos países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Monumental por la Liga Femenina. Foto: Alianza Lima Femenino/Universitario Femenino

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?

La transmisión de la final del Torneo Clausura 2026 entre Alianza Lima y Universitario estará a cargo de la plataforma de streaming Bicolor+ Premium, disponible en TV360 por S/6,99. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO ONLINE GRATIS a través de la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Universitario vs Alianza Lima femenino: previa del clásico

El cuadro blanquiazul llega a esta instancia tras superar en semifinales a Sporting Cristal en una serie muy ajustada, mientras que las dirigidas por Carlos Véliz ganaron su derecho a disputar la final tras superar ampliamente a Melgar.

Como se recuerda, las íntimas igualaron por 1-1 con las rimenses en la semifinal de ida y lograron resolver la llave en el partido de vuelta imponiéndose por la mínima diferencia. En tanto, las Leonas cayeron goleadas por 3-0 en su visita a Arequipa, pero pudieron remontar la serie con un abultado 7-0 por la revancha en el Monumental.

Vale precisar que si Universitario conquista el Clausura, automáticamente se coronará como campeona nacional al haber ganado previamente el Apertura. En cambio, si Alianza Lima se impone en esta etapa, habrá un nuevo clásico para definir a la nueva monarca de la Liga Femenina.

De esta manera, Universitario y Alianza Lima se preparan para protagonizar un nuevo clásico que podría definir el futuro de la Liga Femenina 2026. Las cremas buscarán cerrar la temporada con el título nacional, mientras que las íntimas intentarán forzar una definición en una nueva final.