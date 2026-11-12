¿Cuánto cuesta ver Universitario vs Alianza Lima? Canal confirmado de la final del Torneo Clausura

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán este fin de semana en el Estadio Monumental U Marathon por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las leonas avanzaron a esta instancia tras golear a FBC Melgar, mientras que las íntimas clasificaron luego de vencer por la mínima diferencia a Sporting Cristal.

Sin embargo, a diferencia de años anteriores y gran parte de esta temporada, el choque entre cremas y blanquiazules no podrá verse a través de televisión nacional, ni mucho menos por un canal de YouTube como venía sucediendo. Sino desde hace algunos encuentros, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que la Liga Femenina sea transmitida únicamente por la señal de Bicolor+ Premium y con servicio de paga.

¿Cuánto cuesta ver la final entre Universitario vs Alianza Lima?

Si deseas ver la final del Torneo Clausura entre Universitario vs Alianza Lima y los demás partidos por la Liga Femenina, entonces deberás suscribirte al medio digital Bicolor+ Premium que se encuentra en la plataforma de TV360. Eso sí, este tiene un costo y es el de seis con 99 soles de manera mensual. El servicio incluye los partidos de la Liga Femenina, Liga 2 y la Copa Caliente.

Paquetes de TV360.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

La primera final entre Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 se jugará este sábado 14 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.

Mientras que el duelo de vuelta entre leonas y blanquiazules está pactado para el domingo 22 del mismo mes a las 11.00 a. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Entradas Universitario vs Alianza Lima: ¿cuánto cuestan y dónde comprar?

El club crema comunicó que ya están a la venta en la web de Teleticket y que los precios oscilan entre 12 y 150 soles.