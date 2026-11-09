Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal confirmado por la final del Torneo Clausura

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las blanquiazules llegaron a esta instancia tras eliminar a Sporting Cristal en un partido bastante ajustado, mientras que las leonas clasificaron tras golear a FBC Melgar.

Debido a que Universitario ganó el Torneo Apertura, si es que logra quedarse con el Clausura, entonces se coronará como campeón nacional de manera directa. En caso de que Alianza Lima gane el Clausura, habrá un nuevo clásico para definir la Liga Femenina 2026. Es preciso resaltar que la final entre íntimas y leonas será ida y vuelta ; y que las blanquiazules tienen derecho a elegir la localía porque terminaron mejor ubicadas en la tabla general.

De cara a esta final, las dirigidas por José Letelier empataron 1-1 con Cristal en la ida, pero se quedaron con la victoria en la vuelta por 1-0 en Matute. Lamentablemente, sufrieron la lesión de la colombiana Estefanía González. En cuanto a Universitario, primero cayeron por 3-0 ante Melgar en Arequipa, pero luego aplastaron por 7-0 a las rojinegras en el Monumental.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026?

A falta de confirmación oficial, la final de ida entre Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre a las 3.00 p. m.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026?

A falta de confirmación oficial, la final de vuelta entre Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura se llevará a cabo entre el sábado 21 o domingo 22 de noviembre.

¿Dónde ver la final del Torneo Clausura 2026 entre Alianza Lima vs Universitario?

La transmisión de la final del Torneo Clausura 2026 entre Alianza Lima y Universitario estará a cargo de la plataforma de streaming Bicolor+ Premium, disponible en TV360 por 6,99 soles.