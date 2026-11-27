A partir del 17 de diciembre, las personas detenidas por agentes federales en Estados Unidos que reciban un fallo desfavorable en una corte de inmigración dispondrán de apenas 10 días para presentar una apelación. Esta drástica reducción, de los 30 días que tenían anteriormente, amenaza con acelerar las deportaciones de inmigrantes, especialmente de personas indocumentadas y detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no logren conseguir representación legal a tiempo.

¿Cómo afecta el plazo de 10 días a los detenidos por ICE y a otros inmigrantes en Estados Unidos?

Según explicó Gabriel Espinosa Ramos, la reducción del plazo busca agilizar los procesos de deportación de aquellas personas que no consiguen contratar oportunamente a un abogado especializado en apelaciones. El especialista señaló que los sistemas judiciales suelen tardar entre uno y dos días en procesar una solicitud.

Ante este escenario, recomendó contar con asesoría legal especializada antes de asistir a la audiencia y, en caso de recibir una resolución desfavorable, presentar la apelación dentro de esa misma semana o, de ser posible, al día siguiente. Asimismo, advirtió a Telemundo 48 que esta medida afectará principalmente a los menores de edad detenidos, las personas que no hablan inglés y aquellas que no cuentan con representación legal.

Aunque los casos abiertos antes del 17 de diciembre quedan excluidos de este cambio y algunas organizaciones sin fines de lucro atienden situaciones urgentes, pese a la saturación de sus servicios, el abogado reiteró la importancia de contar con un plan previo y buscar asistencia legal de inmediato ante cualquier orden de expulsión emitida a partir de esa fecha. La medida ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los inmigrantes y podría ser objeto de impugnaciones legales.

Excepciones al plazo de 30 días y pasos clave para protegerse en Estados Unidos

El analista Armando Olmedo precisó en N+ Univision que la regla de los 10 días no se aplica a todo el sistema migratorio y detalló dos supuestos principales en los que sigue vigente el plazo de 30 días:

Expedientes previos o en curso : La nueva regla no se aplica a las apelaciones presentadas o resueltas antes de su entrada en vigor, ni a aquellas que ya estén pendientes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). En estos casos, la Junta mantiene sus procedimientos habituales de registro para las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

: La nueva regla no se aplica a las apelaciones presentadas o resueltas antes de su entrada en vigor, ni a aquellas que ya estén pendientes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). En estos casos, la Junta mantiene sus procedimientos habituales de registro para las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Revisiones específicas y casos de asilo: Mantienen el plazo de 30 días las apelaciones contempladas en 8 CFR 1003.1(b)(5), (6), (7) y (14), relacionadas con asuntos como fianzas, libertad condicional, detención, peticiones familiares o laborales del DHS y exenciones previstas en la INA 212(d)(3). También se conserva este plazo para determinadas decisiones que deniegan solicitudes de asilo por motivos distintos de las prohibiciones establecidas en la INA 208(a)(2)(A), (B) o (C). Sin embargo, este margen de tiempo no impide que se dicte una desestimación sumaria.

Frente a este escenario en Estados Unidos, los expertos recomiendan verificar la fecha exacta de entrada en vigor de la medida y confirmar si el caso ya se encuentra ante la BIA. También aconsejan revisar si el expediente está comprendido en alguna de las excepciones que permiten una revisión plena, preparar los argumentos por escrito con anticipación ante la posibilidad de que ambas partes los presenten simultáneamente y evaluar vías migratorias alternativas, como la cancelación de la remoción o el ajuste de estatus.