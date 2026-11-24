Un fallo judicial en Estados Unidos representa un avance para dos ciudadanos rusos que quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras acudir a sus citas migratorias de rutina. La decisión les permite solicitar una audiencia de fianza y cuestiona la posibilidad de mantenerlos detenidos sin una evaluación individual. El caso vuelve a poner en debate las garantías legales de los inmigrantes en Estados Unidos.

Juez federal falla a favor de dos inmigrantes detenidos tras acudir a citas con ICE en Nashville

Aleksandr Grishin y Svetlana Grishina acudieron el 19 de octubre a sus citas programadas en una oficina de inmigración de Nashville, Tennessee. Sin embargo, ambos quedaron bajo custodia de ICE, pese a que se presentaron para cumplir con sus obligaciones migratorias.

El 19 de noviembre, el juez federal Waverly D. Crenshaw Jr., del Tribunal Federal del Distrito Medio de Tennessee, aceptó las dos solicitudes de hábeas corpus presentadas por los ciudadanos rusos. A través de este recurso, ambos cuestionaron la legalidad de su detención y solicitaron protección judicial frente a la medida.

El magistrado rechazó la postura del Gobierno, que defendía mantener a ambos ciudadanos bajo detención obligatoria. Para sustentar su decisión, se basó en un precedente del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito y determinó que cada uno debía tener una audiencia individual de fianza.

De esta manera, las autoridades deberán permitir que se evalúe si Grishin y Grishina pueden recuperar su libertad mientras continúan sus respectivos procesos migratorios. Además, la resolución impide que el Gobierno vuelva a detenerlos sin derecho a fianza bajo la misma disposición de detención obligatoria cuestionada en sus casos.

¿Qué deben cumplir las autoridades de Estados Unidos tras el fallo sobre los inmigrantes detenidos?

El juez fijó como plazo las 4:00 p. m. del lunes 23 de noviembre, hora central, para que el Gobierno acreditara el cumplimiento de ambas resoluciones.

Los registros judiciales públicos muestran que el 20 de noviembre se presentaron solicitudes para exigir a las autoridades el cumplimiento de los fallos. Al día siguiente, el 21 de noviembre, se emitió una orden en cada expediente. Sin embargo, al cierre del reporte original, Memphis Noticias señaló que no había podido confirmar si el Gobierno presentó los informes correspondientes ni cuál era la situación de custodia de los ciudadanos rusos.

Según informó WKRN News 2, los casos de Grishin y Grishina forman parte de cinco procesos migratorios registrados en Nashville. Un día antes, jueces federales habían ordenado la liberación de dos personas y suspendido temporalmente la deportación de otras tres.

Entre las decisiones también destacó la de la jueza Aleta A. Trauger, quien ordenó la liberación inmediata de un ciudadano cubano que permaneció casi dos semanas detenido sin recibir una audiencia. La magistrada concluyó que las autoridades vulneraron su derecho al debido proceso.

Asimismo, el juez William L. Campbell Jr. ordenó el 18 de noviembre que el Gobierno trasladara nuevamente al Distrito Medio de Tennessee a un inmigrante identificado con el apellido Feriz y dispuso su liberación inmediata una vez que regresara. El plazo para cumplir con esta medida venció al mediodía del 20 de noviembre.

Por su parte, un portavoz de ICE declaró a WKRN News 2 que la agencia se encarga de hacer cumplir las leyes migratorias aprobadas por el Congreso y aseguró que las personas bajo su custodia tienen derecho al debido proceso.

Estos fallos adquieren relevancia para los inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos, especialmente para quienes quedan bajo custodia de ICE después de acudir a sus citas migratorias. Sin embargo, las decisiones corresponden a casos individuales y no implican una suspensión general de las políticas de detención migratoria del país.