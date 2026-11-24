FBC Melgar comenzó a planificar lo que será su participación en la próxima temporada y anunció importantes movimientos en su plantel. Hoy, martes 24 de noviembre, el conjunto arequipeño confirmó la salida de tres futbolistas: Jesús Alcántar, Marcos Portillo y Franco Zanelatto, quienes no continuarán defendiendo la camiseta rojinegra en 2027. De esta manera, la institución inicia una reestructuración con miras a afrontar los próximos desafíos deportivos.

Uno de los nombres que más expectativa generó a inicios de año fue Franco Zanelatto. El extremo peruano llegó procedente del OFI Creta de Grecia pero no consiguió consolidarse en el equipo. Durante su participación en la Liga 1 2026 disputó 16 partidos, tres de ellos como titular, acumuló 359 minutos y registró una asistencia, sin poder convertir goles. Ahora, el futbolista de 26 años tendrá que evaluar las alternativas que aparezcan en el mercado para continuar su carrera profesional.

Por su parte, Marcos Portillo tampoco seguirá en el Dominó después de llegar como refuerzo para afrontar el Torneo Clausura. El mediocampista argentino, que pertenece a Talleres de Córdoba, tuvo 11 apariciones en el campeonato peruano, dos titularidades y un total de 255 minutos. No consiguió registrar goles ni asistencias, por lo que regresará al fútbol argentino tras finalizar su préstamo.

En tanto, Jesús Alcántar también se despedirá de Arequipa luego de culminar su etapa a préstamo desde Necaxa de México. El defensor central registró 19 encuentros en la Liga 1, diez como titular, y acumuló 1069 minutos. Además, consiguió marcar dos goles y recibió una tarjeta roja. El zaguero mexicano deberá regresar a su club de origen.

"Gracias por toda su entrega y compromiso con la Rojinegra, les deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de su carrera.", se lee en las redes sociales del 'Dominó'.

Melgar anuncia la salida de tres futbolistas.

Melgar jugará la Copa Libertadores 2027

Las salidas de estos tres futbolistas forman parte de los primeros movimientos de FBC Melgar pensando en una temporada en la que tendrá un importante desafío internacional. El equipo arequipeño consiguió clasificarse a la Copa Libertadores 2027 y comenzará su participación desde la Fase 1 del certamen continental. Por ello, la dirigencia y el comando técnico deberán trabajar en la conformación de un plantel competitivo, con refuerzos que permitan afrontar tanto la Liga 1 como el torneo internacional. La expectativa de los hinchas rojinegros estará puesta en las próximas incorporaciones y en las decisiones que tome el club para volver a ser protagonista.