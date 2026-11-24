Alianza Lima es uno de los clubes más importantes de Perú y Sudamérica, por lo que es normal que su hinchada le exija salir campeón cada temporada. Sin embargo, los aficionados están sumamente preocupados debido a que pronto podría terminar uno de los refranes más importantes de su historia y todo por culpa de Universitario de Deportes.

El cuadro blanquiazul es el segundo con más títulos oficiales de Liga 1, por detrás únicamente de la 'U'. No obstante, un dato que suelen usar los íntimos para alegar que son la institución deportiva más grande de nuestro país es que han sido los únicos en haber obtenido un tetracampeonato de la Primera División.

Pese a que el título del 34’ aún es debatido, y la FPF se lo da a Universitario, Alianza Lima asegura que salió campeón de forma consecutiva en los años 1931, 1932, 1933 y 1934. Por ello, siempre resalta que es el único club del Perú en haber conseguido tal hazaña. En sus redes sociales usa el siguiente eslogan: "El único tetracampeón del fútbol peruano".

Alianza Lima asegura ser el único tetracampeón del Perú.

Sin embargo, ello puede culminar esta temporada si la 'U' se lleva el título nacional, ya que previamente se hizo con los trofeos del 2023, 2024 y 2025. De esta forma, la escuadra crema podría acabar con la famosa frase de los victorianos y cambiar para siempre el rumbo del balompié en nuestro país.

¿Cuándo se juegan las finales de la Liga 1 2026?

La primera final, sea en Huancayo o en Ate, se jugará el martes 8 de diciembre, mientras que el partido de vuelta se realizará el domingo 13 del mismo mes en el Estadio Alejandro Villanueva. De cualquier forma, Alianza Lima terminará la temporada en casa.