Universitario afrontará un partido clave ante Sport Huancayo para definir su juega final directa contra Alianza Lima o tendrá que disputar una semifinal previa. El cuadro crema está 100% enfocado en llevarse los tres puntos en su visita al ‘Rojo Matador’, pero al mismo tiempo, la directiva ya hace movimientos en el mercado de pases para la conformación del plantel con miras al 2027.

En ese contexto, en las últimas horas se reveló que un exjugador del conjunto crema podría pegar la vuelta tras desligarse de su actual club: estamos hablando de José Carabalí, campeón con la 'U' en 2025 y hasta hoy futbolista de LDU de Quito.

José Carabalí, campeón con Universitario, podría pegar la vuelta en 2027

Según información del periodista ecuatoriano Stalin Cobeña, el lateral izquierdo llegó a un acuerdo con la directiva del conjunto albo para poner fin a su etapa en el club. De acuerdo con el citado comunicador, el jugador de 29 años incluso se habría despedido de sus compañeros y su próximo destino sería la Liga 1, para volver a vestir la camiseta merengue en la próxima temporada.

" La noticia de última hora en el conjunto albo es la salida de José Carabalí. El lateral por izquierda de Liga, entiendo ya se despidió, deja el conjunto albo y su destino está en territorio peruano. Regresaría a Perú el jugador José Carabalí", señaló en un video subido en su cuenta de X.

(VIDEO: Stalin Cobeña)

Asimismo, Cobeña precisó que la desvinculación de Carabalí se dio en buenos términos y sin ningún inconveniente o traba por parte de la institución: " No se ha escuchado de ningún inconveniente. Es un jugador que tiene mucho respeto ", añadió.

De esta forma, José Carabalí adelantó su salida de LDU y todo apunta a que regresaría a Universitario el próximo año. Como se recuerda, el jugador de 29 años regresó a su país alegando motivos personales, pero al poco tiempo expresó abiertamente su deseo de volver a tienda crema.