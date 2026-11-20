Momento de un partidazo en la 'Incontrastable' entre Universitario vs Sport Huancayo por la fecha final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen chances de coronarse campeón del certamen, por lo que se espera un cotejo de alto nivel y mucha intensidad. Conoce el horario y canal de transmisión para no perderte nada de este encuentro.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

El partido entre Universitario vs Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre en el IPD de Huancayo. Ambos elencos darán todo de sí en busca de la victoria para alzar el ansiado trofeo.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

Este duelo entre cremas y huancaínos inicia a partir de las 3.00 p. m. hora local (8.00 p. m. horas GMT). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo?

La transmisión del partido entre Universitario vs Sport Huancayo irá por la señal en vivo de L1 MAX en los operadores de DIRECTV y Movistar TV. En DIRECTV se verá por el canal 604 SD y 1604 HD. En el caso de Movistar TV, va por el canal 14 SD y 714 HD. Del mismo modo, puedes sintonizarlo vía streaming en DGO, Movistar TV App y TV 360 de Bitel.

Universitario anuncia su partido ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes y Sport Huancayo protagonizarán un duelo decisivo por la última fecha del Torneo Clausura 2026, pues ambos mantienen posibilidades de quedarse con el segundo campeonato de la temporada. El 'Rojo Matador' llega como líder con 34 puntos y depende de sí mismo: una victoria en casa le permitirá consagrarse campeón. Por su parte, los cremas, terceros con 32 unidades, están obligados a ganar en la altura de Huancayo y esperar que Sporting Cristal empate o pierda ante Cienciano.