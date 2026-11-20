Este sábado 21 de noviembre se jugarán grandes partidos por las principales ligas del mundo. Por ejemplo, en Perú se jugará el Alianza Lima vs Cajamarca por el Torneo Clausura, la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro vs Boca Juniors, LaLiga con el Real Madrid vs Celta de Vigo, el Newcastle vs Arsenal por la Premier League y el Inter Miami de Lionel Messi, entre otros. A continuación, podrás repasar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Alianza Lima vs FC Cajamarca
|3.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Mineiro vs Boca Juniors
|5.30 p. m.
|ESPN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Manchester City vs Fulham
|7.30 a. m.
|Disney+
|Aston Villa vs Sunderland
|10.00 a. m.
|Disney+
|Bournemouth vs Nottingham Forest
|10.00 a. m.
|Disney+
|Chelsea vs Leeds United
|10.00 a. m.
|Disney+
|Coventry vs Crystal Palace
|10.00 a. m.
|Disney+
|Tottenham vs Ipswich
|10.00 a. m.
|Disney+
|Newcastle vs Arsenal
|12.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Alavés vs Deportivo de A Coruña
|8.00 a. m.
|Disney+
|Rayo Vallecano vs Valencia
|10.15 a. m.
|DSports, DGO y DAZN
|Sevilla vs Real Betis
|12.30 p. m.
|DSports, DGO y DAZN
|Real Madrid vs Celta de Vigo
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Bayer Leverkusen vs Padeborn
|9.30 a. m.
|Disney+
|Borussia M’gladbach vs Borussia Dortmund
|9.30 a. m.
|Disney+
|Eintracht Fráncfort vs Hoffenheim
|9.30 a. m.
|Disney+
|Elverberg vs Friburgo
|9.30 a. m.
|Disney+
|Union Berlin vs RB Leipzig
|9.30 a. m.
|Disney+
|Schalke 04 vs Stuttgart
|12.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Niza vs PSG
|11.15 a. m.
|Disney+
|Estrasburgo vs Brest
|2.45 p. m.
|Disney+
|Lens vs Toulouse
|2.45 p. m.
|Disney+
|Lille vs Lyon
|2.45 p. m.
|Disney+
|Mónaco vs Auxerre
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Como vs Cagliari
|9.00 a. m.
|Disney+
|Lazio vs Lecce
|9.00 a. m.
|Disney+
|Parma vs Roma
|12.00 p. m.
|Disney+
|Nápoles vs Torino
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Japón vs Colombia
|7.30 a. m.
|DSports, DGO y DAZN
|Serbia vs Honduras
|7.30 a. m.
|DAZN
|Tanzania vs Costa Rica
|8.00 a. m.
|DAZN
|Camerún vs Venezuela
|8.00 a. m.
|DSports, DGO y DAZN
|República Dominicana vs Montenegro
|9.30 a. m.
|DAZN
|Brasil vs Irlanda
|10.00 a. m.
|DSports, DGO y DAZN
|Chile vs Argelia
|10.30 a. m.
|DSports, DGO y DAZN
|México vs Rumania
|10.30 a. m.
|DAZN
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Defensa y Justicia vs Barracas Central
|1.00 p. m.
|Fanatiz y ESPN Premium
|Argentinos Jrs vs Independiente
|3.00 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Tomayapo vs Nacional Potosí
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Academia del Balompié vs Aurora
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Oriente Petrolero vs Independiente
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Palmeiras vs Flamengo
|2.30 p. m.
|L1 Play
|Bahia vs Coritiba
|3.30 p. m.
|L1 Play
|Chapecoense vs Cruzeiro
|7.00 p. m.
|L1 Play
Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Coquimbo vs Everton
|10.00 a. m.
|Canal 13, Max y TNT Sports
|O’Higgins vs U. de Chile
|4.00 p. m.
|Max y TNT Sports
|U. de Concepción vs Ñublense
|6.30 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por el Cuadrangular de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Once Caldas vs Atlético Nacional
|8.15 p. m.
|RCN, Win+ y Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Técnico U. vs Dep. Cuenca
|2.00 p. m.
|Zapping
|U. Católica vs Barcelona SC
|4.30 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por playoffs de la MLS
|Partido
|Horario
|Canal
|New England Revolution vs Philadelphia Union
|2.00 p. m.
|MLS Season Pass
|FC Dallas vs Portland Timbers
|4.00 p. m.
|MLS Season Pass
|Inter Miami vs Columbus Crew
|6.00 p. m.
|MLS Season Pass