El fútbol mundial vuelve a hablar de la denominada maldición del Balón de Oro. Esta vez, el protagonista es Harry Kane, quien acaba de conquistar el prestigioso galardón individual de 2026 y ahora afronta un complicado momento tras sufrir una grave lesión durante el empate 1-1 entre Bayern Múnich y Colonia por la Bundesliga. El delantero inglés tuvo que abandonar el terreno de juego apenas a los 20 minutos.

La acción se produjo luego de un contacto con Joël Schmied, defensor del Colonia, quien impactó sobre la pierna izquierda del atacante cuando ambos disputaban una pelota dentro del área. Kane intentó continuar, pero las molestias en el tobillo le impidieron seguir jugando. La preocupación inicial terminó convirtiéndose en una noticia mucho más delicada para el conjunto bávaro.

La gravedad del panorama fue confirmada por Vincent Kompany después del compromiso. Cuando le consultaron por el tiempo que estaría ausente su principal delantero, el entrenador del Bayern fue contundente: "¿Semanas? Harry estará fuera durante meses". La declaración también fue difundida por Fabrizio Romano, quien informó que el atacante no volverá a jugar con el equipo alemán durante lo que resta de 2026.

Fabrizio Romano informa la lesión de Harry Kane por meses.

¿Qué lesión sufrió Harry Kane y cuánto tiempo estará de baja?

El Bayern Múnich confirmó que Harry Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo. Se trata de una lesión que afecta la articulación que conecta la tibia y el peroné, por lo que requiere un proceso de recuperación cuidadoso. El director deportivo Max Eberl señaló que el cuerpo médico también evaluaba si sería necesaria una intervención quirúrgica. Por ahora, el club no ha establecido una fecha exacta para su regreso, aunque la previsión es que permanezca alejado de las canchas durante varios meses.

Harry Kane se retiró por lesión. Foto: AFP.

La maldición del Balón de Oro: los casos que alimentan esta teoría

La lesión de Kane vuelve a poner sobre la mesa una curiosa coincidencia que se ha comentado durante años en el fútbol. Uno de los antecedentes más recordados es el de Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha apenas unos días previos a recibir el premio. El mediocampista del Manchester City quedó fuera de las canchas durante varios meses. Un caso similar es de Ousmane Dembélé, que llegó lesionado a la ceremonia del 2025.

Otro caso que suele mencionarse es el de Karim Benzema, ganador del Balón de Oro 2022, quien sufrió una lesión muscular antes del Mundial de Qatar y terminó perdiéndose el torneo con Francia. También aparece Michael Owen, premiado en 2001, quien atravesó posteriormente distintas complicaciones físicas durante su carrera. Sin embargo, estos episodios no demuestran que exista una relación entre recibir el galardón y lesionarse.

Ahora, Harry Kane se suma a esta conversación después de alcanzar el mayor reconocimiento individual de su carrera y sufrir una lesión que lo dejará fuera durante meses. La coincidencia resulta llamativa y alimenta la llamada maldición del Balón de Oro.