Así quedó el Top 10 del Balón de Oro 2026: ¿En qué puesto quedó Mbappé y Lamine Yamal?

El Top 10 del Balón de Oro 2026 dejó a Harry Kane en lo más alto del prestigioso premio individual, por delante de grandes figuras del fútbol mundial. Kylian Mbappé y Lamine Yamal completaron el podio de una clasificación que también reúne a estrellas como Lionel Messi, Erling Haaland y Ousmane Dembélé. Revisa cómo quedó el ranking final y en qué posición terminó cada uno de los principales candidatos.

Así quedó el Top 10 del Balón de Oro 2026

Harry Kane

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

Rodri Hernández

Lionel Messi

Khvicha Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Michael Olise

Fabián Ruiz

Kylian Mbappé quedó 2° en el Balón de Oro, seguido de Lamine Yamal.

Kylian Mbappé se quedó con el segundo puesto del ranking, consolidándose entre los futbolistas más destacados de la temporada. El delantero francés volvió a figurar en la disputa por el máximo reconocimiento individual, aunque no logró superar a Harry Kane, quien encabezó la clasificación. Su posición lo mantiene como uno de los grandes protagonistas del fútbol internacional.

Por su parte, Lamine Yamal ocupó el tercer lugar del Top 10 del Balón de Oro 2026. El joven atacante español volvió a destacar entre las principales figuras del deporte, mientras que Rodri Hernández apareció en la cuarta posición. Lionel Messi, por su parte, se ubicó quinto, por delante de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Erling Haaland.

El ranking se completó con Michael Olise en el noveno lugar y Fabián Ruiz en la décima posición. De esta manera, la clasificación reunió a jugadores de distintas generaciones y estilos, desde figuras consagradas como Messi hasta jóvenes talentos como Yamal. Harry Kane quedó en la cima de la lista, en una edición que concentró la atención de los aficionados al fútbol de todo el mundo.