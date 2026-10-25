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Balón de Oro 2026: Cuándo, a qué hora, dónde ver y los resultados de la premiación

Conoce en qué fecha, a qué hora, por qué canal y cuáles fueron los resultados de la entrega del Balón de Oro 2026.

Luis Blancas
Cuándo, a qué hora, dónde ver y los resultados del Balón de Oro 2026
Cuándo, a qué hora, dónde ver y los resultados del Balón de Oro 2026 | Composición: Libero
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El Balón de Oro congregará a los futbolistas más destacados del mundo, entre ellos Lamine Yamal y Kylian Mbappé como figuras, para reconocer sus méritos y distinguirlos por el trabajo realizado a lo largo de la temporada 2026. Por ello, aquí puedes consultar cuándo se celebrará, a qué hora será, en qué canal se emitirá y cuáles fueron los resultados de esta entrega de premios.

Kylian Mbappé anotó un doblete para derrotar al Barcelona en su casa.

PUEDES VER: Real Madrid dio el golpe: con doblete de Mbappé, vencieron 2-1 al Barcelona en el Camp Nou

¿Cuándo es la premiación del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. El evento reunirá a figuras del fútbol internacional y reconocerá a los protagonistas más destacados de la temporada en sus distintas categorías.

El Balón de Oro 2026 está programado para el lunes 26 de octubre en Londres

El Balón de Oro 2026 está programado para el lunes 26 de octubre en Londres

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026?

En Perú, los aficionados al fútbol podrán seguir la ceremonia desde las 3.00 p. m., por la diferencia horaria con Londres. La gala principal está prevista para las 8.00 p. m. en el horario del Reino Unido, mientras que la alfombra roja arrancará dos horas antes, a las 6.00 p. m. A continuación, te contamos los horarios en distintos países:

  • México: 2.00 p. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (costa este): 4.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
Los principales nominados al Balón de Oro 2026

Los nominados al Balón de Oro 2026

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 podrá verse en Perú a través de ESPN por televisión y Disney+ Premium vía streaming. Estas señales también estarán disponibles en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay, para que los aficionados puedan seguir la gala en directo.

En España, la transmisión estará a cargo de Movistar Plus+ y DAZN por televisión, además de la opción online mediante Movistar+. En México, los seguidores podrán consultar la cobertura a través de DAZN, ESPN y Disney+ Premium, tanto por televisión de paga como por streaming.

Por su parte, en Estados Unidos, la ceremonia se podrá seguir mediante TUDN, CBS Sports, ViX y DAZN, con alternativas de transmisión por cable y plataformas digitales. La disponibilidad de cada señal puede variar según el país y el tipo de suscripción.

Lista de nominados al Balón de Oro 2026

1. Jude Bellingham

2. Pau Cubarsí

3. Marc Cucurella

4. Ousmane Dembélé

5. Luis Díaz

6. Bruno Fernandes

7. Gabriel

8. Erling Haaland

9. Achraf Hakimi

10. Harry Kane

11. Khvicha Kvaratskhelia

12. Lamine Yamal

13. Sadio Mané

14. Marquinhos

15. Lautaro Martínez

16. Kylian Mbappé

17. Nuno Mendes

18. Lionel Messi

19. João Neves

20. Michael Olise

21. Willian Pacho

22. Julián Quiñones

23. Declan Rice

24. Rodri

25. Fabián Ruiz

26. William Saliba

27. Ferran Torres

28. Dayot Upamecano

29. Vinícius Jr.

30. Vitinha

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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