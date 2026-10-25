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Balón de Oro 2026: Cuándo, a qué hora, dónde ver y los resultados de la premiación
Conoce en qué fecha, a qué hora, por qué canal y cuáles fueron los resultados de la entrega del Balón de Oro 2026.
El Balón de Oro congregará a los futbolistas más destacados del mundo, entre ellos Lamine Yamal y Kylian Mbappé como figuras, para reconocer sus méritos y distinguirlos por el trabajo realizado a lo largo de la temporada 2026. Por ello, aquí puedes consultar cuándo se celebrará, a qué hora será, en qué canal se emitirá y cuáles fueron los resultados de esta entrega de premios.
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¿Cuándo es la premiación del Balón de Oro 2026?
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. El evento reunirá a figuras del fútbol internacional y reconocerá a los protagonistas más destacados de la temporada en sus distintas categorías.
El Balón de Oro 2026 está programado para el lunes 26 de octubre en Londres
¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026?
En Perú, los aficionados al fútbol podrán seguir la ceremonia desde las 3.00 p. m., por la diferencia horaria con Londres. La gala principal está prevista para las 8.00 p. m. en el horario del Reino Unido, mientras que la alfombra roja arrancará dos horas antes, a las 6.00 p. m. A continuación, te contamos los horarios en distintos países:
- México: 2.00 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (costa este): 4.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Los nominados al Balón de Oro 2026
¿Dónde ver el Balón de Oro 2026?
La ceremonia del Balón de Oro 2026 podrá verse en Perú a través de ESPN por televisión y Disney+ Premium vía streaming. Estas señales también estarán disponibles en países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay, para que los aficionados puedan seguir la gala en directo.
En España, la transmisión estará a cargo de Movistar Plus+ y DAZN por televisión, además de la opción online mediante Movistar+. En México, los seguidores podrán consultar la cobertura a través de DAZN, ESPN y Disney+ Premium, tanto por televisión de paga como por streaming.
Por su parte, en Estados Unidos, la ceremonia se podrá seguir mediante TUDN, CBS Sports, ViX y DAZN, con alternativas de transmisión por cable y plataformas digitales. La disponibilidad de cada señal puede variar según el país y el tipo de suscripción.
Lista de nominados al Balón de Oro 2026
1. Jude Bellingham
2. Pau Cubarsí
3. Marc Cucurella
4. Ousmane Dembélé
5. Luis Díaz
6. Bruno Fernandes
7. Gabriel
8. Erling Haaland
9. Achraf Hakimi
10. Harry Kane
11. Khvicha Kvaratskhelia
12. Lamine Yamal
13. Sadio Mané
14. Marquinhos
15. Lautaro Martínez
16. Kylian Mbappé
17. Nuno Mendes
18. Lionel Messi
19. João Neves
20. Michael Olise
21. Willian Pacho
22. Julián Quiñones
23. Declan Rice
24. Rodri
25. Fabián Ruiz
26. William Saliba
27. Ferran Torres
28. Dayot Upamecano
29. Vinícius Jr.
30. Vitinha
¡Vamos al Circo!
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