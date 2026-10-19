Balón de Oro 2026: fecha, hora, nominados y dónde ver la gala en vivo

El mundo del fútbol se prepara para una de sus noches más esperadas: la gala del Balón de Oro 2026, que reunirá a las principales figuras del deporte para reconocer a los mejores jugadores de la temporada. La ceremonia se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres y despierta gran expectativa por conocer quiénes serán los ganadores de los premios más importantes. Revisa la fecha, el horario para Perú y dónde seguir la transmisión EN VIVO de este evento.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. La edición número 70 del prestigioso galardón reunirá a las principales figuras del fútbol internacional para reconocer a los mejores de la temporada.

¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026?

La gala comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana), equivalente a las 8.00 p. m. en Londres. Antes de la ceremonia, los aficionados podrán seguir la alfombra roja, con la llegada de los futbolistas y las primeras entrevistas. Esta parte está programada desde la 1.00 p. m. en Perú, según el horario oficial anunciado para Londres.

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Balón de Oro listo para la 70° ceremonia. Foto: AFP.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 EN VIVO?

La transmisión oficial de la ceremonia del Balón de Oro 2026 aún no tiene canal confirmado en Perú, pero se estima que se podrá ver por las señales de ESPN, DSports, DGO y Disney Plus. Eso sí, a nivel internacional, DAZN transmitirá gratuitamente todas las incidencias de esta gala.

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?

Balón de Oro Masculino 2026

Jude Bellingham - Inglaterra - Real Madrid.

Pau Cubarsí - España - Barcelona.

Marc Cucurella - España - Chelsea/Real Madrid.

Ousmane Dembélé - Francia - Paris Saint-Germain.

Luis Díaz - Colombia - Bayern Múnich.

Bruno Fernandes - Portugal - Manchester United.

Gabriel - Brasil - Arsenal.

Erling Haaland - Noruega - Manchester City.

Achraf Hakimi - Marruecos - Paris Saint-Germain.

Harry Kane - Inglaterra - Bayern Múnich.

Khvicha Kvaratskhelia - Georgia - Paris Saint-Germain.

Lamine Yamal - España - Barcelona.

Sadio Mané - Senegal - Al-Nassr.

Marquinhos - Brasil - Paris Saint-Germain.

Lautaro Martínez - Argentina - Inter de Milán.

Kylian Mbappé - Francia - Real Madrid.

Nuno Mendes - Portugal - Paris Saint-Germain.

Lionel Messi - Argentina - Inter Miami.

João Neves - Portugal - Paris Saint-Germain.

Michael Olise - Francia - Bayern Múnich.

Willian Pacho - Ecuador - Paris Saint-Germain.

Julián Quiñones - México - Al-Qadsiah.

Declan Rice - Inglaterra - Arsenal.

Rodri - España - Manchester City/Barcelona.

Fabián Ruiz - España - Paris Saint-Germain.

William Saliba - Francia - Arsenal.

Ferran Torres - España - Barcelona/Paris Saint-Germain.

Dayot Upamecano - Francia - Bayern Múnich.

Vinícius Júnior - Brasil - Real Madrid.

Vitinha - Portugal - Paris Saint-Germain.

Nominados al Balón de Oro 2026.

¿Qué premios se entregarán en la gala del Balón de Oro 2026?