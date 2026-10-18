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Barcelona vs Real Madrid por el Clásico: fecha, hora y dónde ver partido de LaLiga

Conoce el día, hora y canal para ver Barcelona vs Real Madrid por el Clásico de LaLiga de España que se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou.

Diego Medina
Barcelona y Real Madrid afrontarán el primer clásico de LaLiga 2026-27.
Barcelona y Real Madrid afrontarán el primer clásico de LaLiga 2026-27. | Foto: Composición LÍBERO.
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El fútbol mundial se paraliza con una nueva edición del clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid, un duelo imperdible que promete emociones y que podría ser decisivo en la lucha por el título de LaLiga 2026-27. Ambos equipos buscarán imponer su jerarquía en uno de los partidos más esperados de la temporada. En esta nota te contamos qué día juegan, a qué hora empieza y qué canal transmitirá el partido en vivo, para que no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento.

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¿Cuándo juega Barcelona vs Real Madrid por el Clásico?

El partido entre Barcelona y Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos no tienen margen de error en estos 90 minutos, por lo que será un choque de alta intensidad.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

El clásico entre Barcelona vs Real Madrid inicia a partir de las 3.00 pm. hora peruana (9.00 pm. horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 2.00 pm.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 pm.
  • Venezuela, Bolivia: 4.00 pm.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 5.00 pm.
  • España: 9.00 pm.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Real Madrid por el clásico de España se verá por la señal en exclusiva de DSports para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de DGO a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el Camp Nou

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el Spotify Camp Nou.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Real Madrid

  • Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO
  • Brasil: Cazé TV
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
  • Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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