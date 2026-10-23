Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver

Se paraliza el planeta fútbol. Barcelona se enfrenta a Real Madrid este domingo 25 de octubre, a partir de las 15.00 horas de Perú, 17.00 en Argentina y 22.00 del horario español, por la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2026-27. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro

PUEDES VER: Canal confirmado para ver la entrega del Balón de Oro 2026

Barcelona vs Real Madrid: previa del partido

Barcelona llega a este clásico tras nueve victorias consecutivas en LaLiga, que lo tienen como puntero absoluto del certamen. Sin embargo, en su último encuentro oficial, cayó 4-2 frente al PSG por Champions League en el Parque de los Príncipes.

Por su parte, Real Madrid está a seis puntos del líder, por lo que necesita con urgencia una victoria para seguir en la pelea por el título. El 'meregue' viene de dos goleadas al hilo, ambas por 4-1: a Sevilla por el campeonato local y ante RB Leipzig en la Liga de Campeones.

Recordemos que seis de los últimos siete clásicos terminaron en victoria azulgrana. Además, gracias a esta buena racha, el historial se ha emparejado y ambos suman 106 victorias. Además, se registran 52 empates en el clásico español.

Barcelona se enfrenta a Real Madrid

Barcelona vs Real Madrid: horarios del partido

Perú, Colombia y Ecuador: 15.00 horas

Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.00 horas

México y Honduras: 14.00 horas

Estados Unidos: 16.00 horas (Miami y Nueva York) y 13.00 horas (Los Ángeles)

España: 22.00 horas

Barcelona vs Real Madrid: canales

Perú: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Chile: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Bolivia: DSports

Venezuela: DSports

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs Real Madrid: últimos enfrentamientos

Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga 2025-26

Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España 2025

Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga 2025-26

Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga 2024-25

Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey 2024-25

Barcelona vs Real Madrid: pronósticos y cuotas de apuesta

Barcelona es favorito para imponerse a Real Madrid, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Barcelona Empate Real Madrid Te Apuesto 1.63 4.97 4.05 Betsson 1.60 5.35 4.05 Apuesta Total 1.60 5.40 3.84 Betano 1.60 5.50 4.05 Caliente 1.65 5.70 3.85

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Rodrigo, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Arda Guler, Jude Bellingham; Federico Valverde, Kylian Mbappé y Yan Diomandé.

Barcelona vs Real Madrid: estadio

Estadio Spotify Camp Nou, en Barcelona

El partido Barcelona vs Real Madrid se juega en el estadio Spotify Camp Nou, recinto que tiene una capacidad actual para 62.652 espectadores. Se espera que al final de las obras, el aforo llegue a 105.000 espectadores.