Barcelona puede dar un golpe en LaLiga ante Real Madrid: así cambiaría la tabla si gana el clásico

Barcelona afronta uno de los partidos más importantes de la temporada frente al Real Madrid. El clásico de este domingo 25 de octubre puede tener consecuencias directas en la lucha por el liderato de LaLiga 2026-27, con ambos elencos dispuestos a quedarse con tres puntos que pueden marcar el rumbo del campeonato. Una victoria azulgrana no solo significaría imponerse ante su máximo rival, sino también ampliar su ventaja en la clasificación.

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¿Cómo está la tabla de posiciones de LaLiga antes del clásico?

Barcelona llega al clásico en el primer lugar de la clasificación, con puntaje perfecto después de nueve jornadas disputadas. Real Madrid, por su parte, suma 21 puntos y necesita una victoria para recortar distancias con su eterno rival. La diferencia entre ambos es de seis unidades, una ventaja que el equipo azulgrana buscará proteger en su estadio. Sin embargo, el conjunto madridista tiene la oportunidad de dar un golpe en la lucha por el campeonato y acercarse a la cima.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Barcelona 9 30 27 2. Atlético de Madrid 9 11 22 3. Real Madrid 9 14 21

¿Qué pasa con la tabla de LaLiga si Barcelona le gana al Real Madrid?

Una victoria de Barcelona supondría un golpe importante en la lucha por el título. El equipo azulgrana pasaría de 27 a 30 puntos y mantendría su ventaja de seis unidades sobre el Real Madrid, que se quedaría con 21 puntos. Es más, podría ser relegado del tercer lugar si Betis gana su encuentro ante Celta.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Barcelona 10 32 30 2. Atlético de Madrid 10 12 25 3. Real Madrid 10 12 21

¿Cómo quedaría la clasificación si Barcelona y Real Madrid empatan?

Un empate dejaría a Barcelona con 28 puntos y al Real Madrid con 22 unidades. De esta manera, el conjunto azulgrana conservaría una ventaja de seis puntos sobre los madridistas. Aunque ninguno conseguiría los tres puntos, el resultado favorecería a los de Hansi Flick en términos de clasificación, ya que mantendría la distancia actual frente a uno de sus principales rivales por el título.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Barcelona 10 30 28 2. Atlético de Madrid 10 12 25 3. Real Madrid 10 14 22

¿Qué ocurre en la tabla si Real Madrid vence a Barcelona?

Si Real Madrid consigue la victoria en el Spotify Camp Nou, llegará a 24 puntos y Barcelona se quedará con 27 unidades. El triunfo madridista reduciría la diferencia entre ambos a solo tres puntos. Este escenario sería especialmente importante para el equipo blanco, que tendría la posibilidad de recortar distancias ante el líder en un enfrentamiento directo.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Barcelona 10 28 27 2. Atlético de Madrid 10 12 25 3. Real Madrid 10 16 24

Barcelona vs Real Madrid por el clásico: fecha, hora y dónde ver

El clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga se llevará a cabo el domingo 25 de octubre a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. de España) con la transmisión en exclusiva de DSports y DGO: