Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga

Barcelona vs Real Madrid se enfrentarán este domingo 25 de octubre en un nuevo episodio del clásico del fútbol español desde el Spotify Camp Nou. Blancos y culés paralizarán al mundo en un duelo, correspondiente a la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2026/2027, que promete ser decisivo de cara a la pelea por el título. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para que puedas seguir la transmisión de este trascendental encuentro.

Canal confirmado para ver partido de Barcelona vs Real Madrid

El clásico entre Barcelona vs Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga contará con transmisión EN VIVO por la señal exclusiva de DSports para todo el Perú y el resto de Sudamérica. Asimismo, se podrá seguir EN DIRECTO ONLINE a través de DGO. Por su parte, en España, la transmisión estará a cargo de DAZN y Movistar Plus.

Barcelona y Real Madrid protagonizarán un nuevo episodio del clásico por LaLiga

¿Qué canal transmite el clásico de Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

Perú, Ecuador y Colombia: DSports y DGO.

Brasil: CazéTV.

Argentina, Chile y Uruguay: DSports y DGO.

Venezuela: DSports, DGO e inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.

Panamá: ViX y Sky Sports Norte.

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar Plus, LaLiga TV Bar HD.

Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid al clásico de España?

Barcelona será local en el primer clásico de la temporada y tendrá la obligación de ganar para ampliar su ventaja en la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Hansi Flick llega tras sufrir una dura derrota por 4-2 ante PSG en la Champions League. Por ello, los culés confían en el talento de sus principales figuras, como Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, entre otros. No obstante, se confirmó que Dani Olmo no estará disponible debido a una lesión.

Barcelona venció 2-0 al Real Madrid en el último clásico por LaLiga 2025/2026

Por su parte, Real Madrid llega motivado tras golear en sus dos últimas presentaciones por 4-1 ante Sevilla y Leipzig, respectivamente. El equipo dirigido por José Mourinho ha mostrado una evidente mejoría en su juego, con figuras destacadas como Kylian Mbappé, Yan Diomandé y Arda Güler, entre otros. La expectativa también estará puesta en la situación de Vinicius Jr., quien no ha mostrado su mejor nivel y puede iniciar el clásico desde el banquillo.