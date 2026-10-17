Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Los clubes Real Madrid vs. Sevilla juegan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo un partido llamativo por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio Santiago Bernabéu. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Sevilla se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, los 'Merengues' están en el cuarto lugar y necesitan un triunfo para no seguir alejándose del líder, mientras que el elenco andaluz está un puesto más abajo que su rival, pero de ganar se pondrá a solo una unidad de igualarlo.

El Real Madrid, con 18 puntos, llega tras conseguir una remontada histórica ante la Roma a mitad de semana por la Champions League. Por su parte, el Sevilla FC buscará romper una racha de ocho años sin poder vencer a la 'Casa Blanca'; el último antecedente entre ambos fue la temporada pasada, cuando el 'Rey de Europa' ganó por 1-0 gracias al gol de Vinicius Junior.

Real Madrid vs. Sevilla: horario del partido por LaLiga 2026-2027

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Sevilla, por la novena fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla?

España: Movistar Plus y LaLiga TV

Brasil: CazéTV

Argentina: ESPN 2 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports e Izzi

Centroamérica: VIX y Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV

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