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Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Real Madrid vs. Sevilla chocan en el Santiago Bernabéu por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Real Madrid y Sevilla juega este domingo por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027.
Real Madrid y Sevilla juega este domingo por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Real Madrid vs. Sevilla juegan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo un partido llamativo por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio Santiago Bernabéu. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Sevilla se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, los 'Merengues' están en el cuarto lugar y necesitan un triunfo para no seguir alejándose del líder, mientras que el elenco andaluz está un puesto más abajo que su rival, pero de ganar se pondrá a solo una unidad de igualarlo.

El Real Madrid, con 18 puntos, llega tras conseguir una remontada histórica ante la Roma a mitad de semana por la Champions League. Por su parte, el Sevilla FC buscará romper una racha de ocho años sin poder vencer a la 'Casa Blanca'; el último antecedente entre ambos fue la temporada pasada, cuando el 'Rey de Europa' ganó por 1-0 gracias al gol de Vinicius Junior.

Real Madrid vs. Sevilla: horario del partido por LaLiga 2026-2027

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Sevilla, por la novena fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Paraguay: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla?

  • España: Movistar Plus y LaLiga TV
  • Brasil: CazéTV
  • Argentina: ESPN 2 y Disney Plus
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports e Izzi
  • Centroamérica: VIX y Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV

Real Madrid vs. Sevilla: pronóstico y cuánto paga en apuestas

EquiposReal MadridEmpateSevilla
Betsson1.226.5012.00
Betano1.256.8012.50
Bet3651.227.0010.00
1XBET1.276.7612.40
Caliente1.246.5012.00
Stake1.236.5012.00
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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