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Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Real Madrid vs. Sevilla chocan en el Santiago Bernabéu por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Los clubes Real Madrid vs. Sevilla juegan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo un partido llamativo por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio Santiago Bernabéu. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Sevilla se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, los 'Merengues' están en el cuarto lugar y necesitan un triunfo para no seguir alejándose del líder, mientras que el elenco andaluz está un puesto más abajo que su rival, pero de ganar se pondrá a solo una unidad de igualarlo.
El Real Madrid, con 18 puntos, llega tras conseguir una remontada histórica ante la Roma a mitad de semana por la Champions League. Por su parte, el Sevilla FC buscará romper una racha de ocho años sin poder vencer a la 'Casa Blanca'; el último antecedente entre ambos fue la temporada pasada, cuando el 'Rey de Europa' ganó por 1-0 gracias al gol de Vinicius Junior.
Real Madrid vs. Sevilla: horario del partido por LaLiga 2026-2027
Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Sevilla, por la novena fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Bolivia: 15:00 horas
- Chile: 15:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- Brasil: 16:00 horas
- Paraguay: 16:00 horas
- Uruguay: 16:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla?
- España: Movistar Plus y LaLiga TV
- Brasil: CazéTV
- Argentina: ESPN 2 y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports e Izzi
- Centroamérica: VIX y Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV
Real Madrid vs. Sevilla: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Equipos
|Real Madrid
|Empate
|Sevilla
|Betsson
|1.22
|6.50
|12.00
|Betano
|1.25
|6.80
|12.50
|Bet365
|1.22
|7.00
|10.00
|1XBET
|1.27
|6.76
|12.40
|Caliente
|1.24
|6.50
|12.00
|Stake
|1.23
|6.50
|12.00
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