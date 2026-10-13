Real Madrid vs Roma EN VIVO por Champions League: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Momento de ver un partidazo entre Real Madrid y Roma por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Todo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Roma el miércoles 14 de octubre a partir de las 2.00 pm. hora peruana (9.00 pm. horas de España) con la transmisión de ESPN 2 y Disney Plus.

El conjunto español visitará el Estadio Olímpico de Roma con la misión de sumar su segundo triunfo consecutivo en el certamen, luego de imponerse por 2-1 al Inter en su debut. Los dirigidos por José Mourinho buscarán ratificar su jerarquía europea en un escenario que promete una atmósfera intensa y un duelo de alta exigencia táctica.

Por su parte, la Roma intentará aprovechar el respaldo de su afición para dar un golpe ante uno de los clubes más laureados del continente. El equipo de Gian Piero Gasperini llega tras empatar 1-1 frente al Fenerbahçe en su estreno europeo, resultado que lo obliga a buscar una victoria para ganar terreno en la clasificación. Su principal fortaleza estará en la intensidad de la presión, la movilidad de sus atacantes y la capacidad para explotar los espacios; sin embargo, deberá evitar errores en la salida y controlar las transiciones ofensivas de su rival.

El Real Madrid, en tanto, cuenta con argumentos ofensivos para marcar diferencias, especialmente por la velocidad de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, además de la creatividad de Jude Bellingham. No obstante, el conjunto blanco tendrá ausencias importantes: Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo no estarán disponibles por lesión. Estas bajas pueden obligar a Mourinho a ajustar su defensa y las alternativas de rotación, aunque el equipo mantiene una plantilla con recursos suficientes para competir al máximo nivel.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será precisamente el regreso de Mourinho a Roma, club al que dirigió entre 2021 y 2024 y con el que conquistó la Conference League. El técnico portugués conoce el ambiente del Olímpico y sabe lo que representa para los hinchas romanistas, aunque aseguró que intentará afrontar el partido con normalidad. En el historial europeo, el Real Madrid parte con ventaja: ganó ocho de los 12 enfrentamientos anteriores, frente a tres victorias de la Roma y un empate. Con ambos equipos buscando puntos importantes desde el inicio de la fase liga, se espera un choque en el que la eficacia frente al arco y la disciplina defensiva pueden resultar decisivas.

Roma y Real Madrid juegan el mítico Olímpico de Roma. Foto: composición LR/Roma/Real Madrid

¿Cuándo juega Real Madrid vs Roma?

El partido entre Real Madrid vs Roma por la Champions League se juega el miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico de Roma. Ambas escuadras salen al campo con la obligación de los tres puntos, por lo que se aguarda un choque de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Roma?

El choque entre la escuadra de Real Madrid y Roma inicia a partir de las 2.00 pm hora peruana (9.00 pm. horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 3.00 pm.

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay: 4.00 pm.

España: 9.00 pm.

¿Dónde ver Real Madrid vs Roma EN VIVO?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Roma se verá por la señal en vivo de ESPN 2 para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo vía Disney Plus a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Real Madrid y AS Roma se enfrentan en la Champions League.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Roma

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva, Federico Valverde, Kylian Mbappé y Vinícius.

Roma: Pierluigi Gollini, Wesley, Nahuel Molina, Mario Hermoso, Evan N'Dicka, Gianluca Mancini, Manu Koné, Marten De Roon, Donyell Malen, Matías Soulé y Paulo Dybala.

Real Madrid vs Roma: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Roma en esta jornada de Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS ROMA EMPATE REAL MADRID Betsson 3.90 4.00 1.88 Betano 3.70 4.10 1.95 1XBet 3.72 4.09 1.99 Doradobet 3.66 4.00 1.90

Historial Real Madrid vs Roma: últimos 5 partidos