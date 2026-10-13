Manchester City vs PSG EN VIVO por Champions League: alineaciones, horarios y canales

Manchester City se enfrenta a PSG este miércoles 14 de octubre, desde las 14.00 horas de Perú y 16.00 en Argentina, por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League 2025-26. Este encuentro se disputará en el Etihad Stadium y será transmitido por la cadena ESPN. Además, puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.

Manchester City vs PSG: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas

México y Honduras: 13:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)

España: 21:00 horas

Manchester City vs PSG: dónde ver

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Chile: ESPN 5 y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN 2 y Disney+

Brasil: HBO Max

México: HBO Max

Estados Unidos: Paramount+ y DAZN USA

Manchester City vs PSG: previa del partido

El Manchester City afronta la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League recibiendo al Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium. El conjunto inglés llega a este compromiso con el ánimo al tope tras encadenar una racha de victorias, destacando el contundente 3-0 logrado como visitante ante el Liverpool por la Premier League, además del triunfo inicial por 2-0 frente al Porto en su debut continental.

Por su parte, el Paris Saint-Germain llega al territorio británico consolidado tras conseguir un triunfo por 3-1 frente al Le Mans en el certamen local, además de haber arrancado con fuerza en la competencia europea al golear 6-1 al Slovan Bratislava en la primera fecha. En el ataque, la escuadra parisina cuenta con armas peligrosas en transición como Khvicha Kvaratskhelia y Ferran Torres para dañar la zaga local.

En el historial directo entre ambos clubes en la máxima competición europea, los antecedentes recientes favorecen ligeramente al cuadro inglés con tres victorias en sus últimos cinco duelos, aunque el choque más cercano finalizó con triunfo parisino por 4-2 en enero de 2025. Asimismo, el foco individual estará puesto en Erling Haaland, quien registra 59 goles en 59 partidos continentales y buscará seguir extendiendo su marca anotadora ante la zaga francesa.

Manchester City vs PSG: últimos enfrentamientos

PSG 4-2 Manchester City | Champions Leagie 2024-25 (Fase liga)

Manchester City 2-1 PSG | Champions Leagie 2021-22 (Fase de grupos)

PSG 2-0 Manchester City | Champions League 2021-22 (Fase de grupos)

Manchester City 2-0 PSG | Champions League 2020-21 (Semifinales)

PSG 1-2 Mancheester City | Champions League 2020-21 (Semifinales)

Manchester City vs PSG: pronósticos y cuotas de apuesta

Manchester City tiene un ligero favoritisimo para vencer al PSG, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Repasa a acontinuación las cuotas: