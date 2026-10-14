¡Golazo! Dembelé anotó el 2-0 de PSG sobre Manchester City por la Champions League

París Saint Germain se mide al Manchester City en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-2027, en el Etihad Stadium, en Inglaterra. El encuentro marchaba con ventaja de 1-0 para el conjunto francés hasta que Ousmane Dembelé apareció para firmar el segundo gol del equipo parisino.

Ousmane Dembelé marcó el 2-0 de PSG sobre Manchester City por la Champions League

A los 14 minutos de la primera parte, Dembelé inició una combinación de pases con Doué, que, con criterio, le devolvió el balón mediante un centro al área para que el delantero francés marcara el 2-0 del PSG frente al Manchester City.

El ganador del Balón de Oro festejó con gran entusiasmo su gol, compartiéndolo tanto con sus compañeros como con la afición del París Saint-Germain, desplazada al Etihad Stadium.

Con su tanto ante el Manchester City, Dembélé firmó su tercera diana en la temporada 2026-2027 de la Champions League en apenas dos jornadas. Sus dos primeros goles del francés llegaron frente al Slovan Bratislava en la primera fecha.