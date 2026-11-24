Uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en esta temporada fue Patrick Zubczuk, quien fue una de las figuras estelares de Deportivo Garcilaso. El exportero de Universitario de Deportes ha sido voceado por diversos clubes y ahora se reveló que un club grande ha mostrado interés en convertirlo en su flamante fichaje para la Liga 1 2027.

Patrick Zubczuk, ex Universitario, es pretendido por club grande de Liga 1

El guardameta nacional ha mantenido un gran nivel en Deportivo Garcilaso e incluso ha estado entre las opciones para integrar la selección peruana. Por ello, no sorprende que su nombre suene en el mercado de fichajes. En ese contexto, el periodista Rudy Estremadoyro sorprendió al revelar que Universitario busca concretar su fichaje.

Los cremas han tenido dificultades en el puesto de arquero durante esta temporada y, según indicó el comunicador, la dirección deportiva de la ‘U’ ya realizó un primer acercamiento a Patrick Zubczuk para concretar su regreso al club donde inició su carrera como futbolista.

Patrick Zubczuk es opción para firmar por Universitario

“Patrick Zubczuk tiene contrato vigente con Deportivo Garcilaso por un año más. El guardameta viene despertando el interés de algunos clubes del fútbol peruano. Universitario de Deportes habría mostrado interés mediante un primer acercamiento , mientras que por FBC Melgar no existe ningún contacto”, reveló el periodista deportivo en su cuenta de ‘X’.

No obstante, Estremadoyro también resaltó que el guardameta de 31 años mantiene contrato vigente con Deportivo Garcilaso hasta finales de 2027. De esta forma, Universitario deberá negociar con el club cusqueño para concretar su fichaje y tener de regreso a Zubczuk.

Patrick Zubczuk y su paso por Universitario

Patrick Zubczuk surgió desde las divisiones menores de Universitario hasta que en 2016 fue promovido al primer equipo y pudo debutar profesionalmente con el club de sus amores. Con la 'U' se mantuvo durante cinco temporadas en las que fue utilizado más como un revulsivo y se marchó en 2021 como agente libre en busca de nuevas oportunidades.