Sport Huancayo logró la hazaña y se coronó campeón del Torneo Clausura 2026. El ‘Rojo Matador’ no solo conquistó su primer torneo corto, sino que también consiguió su pase a las semifinales por el título de la Liga 1, donde se volverá a enfrentar a Universitario de Deportes. En la previa, el volante Javier Sanguinetti sorprendió al referirse a los cremas y elogiarlos.

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Javier Sanguinetti, figura de Sport Huancayo, elogió a Universitario

El volante argentino fue una de las figuras de la goleada por 4-1 de Sport Huancayo ante la ‘U’, por lo que fue uno de los más buscados por los medios de comunicación en zona mixta, donde le consultaron por sus sensaciones de cara a la primera semifinal.

Al respecto, Javier Sanguinetti no dudó en elogiar a Universitario y señaló que los huancaínos no pueden cometer errores en su planteamiento, ya que enfrentarán a un equipo de gran jerarquía y afrontarán un partido muy exigente.

Javier Sanguinetti fue elegido como el mejor jugador del Torneo Clausura.

“Sabemos lo que es Universitario. No tienes que tener margen de error. Tienen un equipo amplio de jerarquía. Los adjetivos que pueda decir sobre Universitario son en vano, todos saben. Va a ser un partido muy difícil . Hay que estar preparado, nada más”, sostuvo.

Del mismo modo, el mediocentro de 36 años recalcó la importancia de que el ‘Rojo Matador’ esté preparado para afrontar el partido, aunque señaló que empezarán con los preparativos luego de finiquitar los festejos por el Torneo Clausura.

"Vamos a disfrutar. Es algo único para el club y para muchos también que están de mucho tiempo acá y que no se había podido lograr”, acotó.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo y Universitario las semifinales de Liga 1?

El encuentro de ida entre Universitario vs Sport Huancayo se disputará el domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo. En tanto, el duelo de vuelta está fijado para el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.