Tras confirmarse que tendremos semifinales entre Universitario y Sport Huancayo, Alianza Lima deberá esperar un tiempo más para conocer a su rival en la gran final de la Liga 1 2026. Lo que sí está confirmado son las fechas de los dos encuentros para definir al campeón nacional.

De acuerdo a lo señalado por la Liga de Fútbol Profesional, las finales se jugarán el martes 8 y el domingo 13 de diciembre, pero previamente tendremos los encuentros de semifinales, donde se definirá al segundo finalista de la edición 2026 del campeonato peruano el 29 de noviembre y 4 de diciembre.

Lo que sí está confirmado es que el primer encuentro será en el Monumental o IPD de Huancayo, mientras que la vuelta se realizará en el estadio Alejandro Villanueva. Todo apunta a que el duelo en Matute se jugaría a las 3.30 p. m., aunque esto aún no es oficial.

Alianza Lima aún no tiene rival para la final de la Liga 1 2026

Cabe señalar que Alianza Lima buscará aprovechar el desgaste que tendrá su futuro contrincante en estos dos venideros encuentros de semifinales que serán decisivos. A diferencia de su rival, los íntimos tendrán 17 días de descanso adicionales y ya alistan una estrategia para quedarse con el título.

Sport Huancayo campeón del Clausura y Universitario terminó segundo del Acumulado

Luego de su contundente victoria ante Universitario de Deportes, Sport Huancayo se coronó campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y al quedar entre los ocho primeros del Acumulado, clasificó a los playoffs por el título.

Por su parte, Universitario de Deportes todavía tiene chances de ser tetracampeón tras quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada y además tendrá la ventaja deportiva de cerrar la semifinal en el Estadio Monumental. Por ahora, Alianza Lima espera en balcón.