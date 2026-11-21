Momento de disfrutar los partidos de hoy, domingo 22 de noviembre, en los que destacan choques del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, LaLiga, Premier League, entre otros certámenes internacionales. Toma nota de los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún choque.
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sporting Cristal vs Cienciano
|3.00 pm.
|L1, DGO y TV 360
|Universitario vs Sport Huancayo
|3.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App, TV 360
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Barcelona vs Villarreal
|8.00 am.
|DSports, DGO
|Racing Santander vs Real Sociedad
|10.15 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Osasuna vs Málaga
|12.30 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Getafe vs Atlético de Madrid
|3.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Hull City vs Brighton
|9.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Liverpool vs Manchester United
|11.30 am.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Juventus vs Venezia
|6.30 am.
|ESPN, Disney Plus
|Bologna vs Udinese
|9.00 am.
|Disney Plus
|Sassuolo vs Genoa
|9.00 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Milan vs Frosinone
|12.00 m.
|Disney Plus
|Atalanta vs Inter
|2.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Augsburgo vs Mainz 05
|9.30 am.
|ESPN 5, Disney Plus
|Werder Bremen vs Hamburgo
|11.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Paris vs Angers
|9.00 am.
|Disney Plus
|Lorient vs Rennes
|11.15 am.
|Disney Plus
|Olympique de Marsella vs Le Mans
|2.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rosario Central vs Gimnasia Mendoza
|2.00 pm.
|TyC Sports
|River Plate vs Lanús
|5.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Instituto vs Huracán
|8.00 pm.
|TyC Sports
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Real Potosí vs Bolívar
|2.00 pm.
|Entel Gol
|The Strongest vs Blooming
|4.15 pm.
|Entel Gol
|San Antonio Bulo Bulo vs Always Ready
|6.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Athletico Paranaense vs Remo
|2.00 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|Fluminense vs Mirassol
|4.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|RB Bragantino vs Vasco da Gama
|5.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy por Campeonato Chileno
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Huachipato vs Deportes Concepción
|10.00 am.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Colo Colo vs Universidad Católica
|4.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Deportes Limache vs La Serena
|6.30 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por la Liga Pro
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Manta vs Delfín
|11.30 am.
|Zapping
|Orense vs Mushuc Runa
|2.00 pm.
|Zapping
|LDU vs Aucas
|4.30 pm.
|Zapping
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rubio Ñú vs Libertad
|4.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Olimpia vs Sportivo Trinidense
|4.00 pm.
|DSports, TiGO Sports