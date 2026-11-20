Alianza Lima se enfrenta a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre, a partir de las 15.30 hora local, en partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de L1 MAX.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: previa del partido

Alianza Lima cerrará su participación en el Clausura en un partido que servirá para afinar detalles de cara a la definición de la Liga 1 que disputará ante un rival todavía por confirmar. Además, también falta definir si es que habrá final directa o esperará en balcón por el ganador de una semifinal.

Para este partido se espera el retorno de Paolo Guerrero, quien ha venido recuperándose de una lesión en la pierna izquierda y se espera que llegue en forma a los playoffs. El gran ausente será Nicolás Díaz, que sufrió un desgarro en el partido ante Los Chankas en Andahuaylas.

Alianza Lima se enfrenta a FC Cajamarca por el Clausura

Por su parte, el cuadro cajamarquino está virtualmente descendido y solo podrá salvarse si gana en su visita a Matute por una diferencia de siete goles o más tras la agónica victoria de CD Moquegua a mitad de semana. En el Apertura, el resultado fue 1-1 en el estadio Héroes de San Ramón.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

Bolivia y Venezuela: 16:30 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

México y Honduras: 14:30 horas

Estados Unidos: 15:30 horas (Miami y Nueva York / EST) y 12:30 horas (Los Ángeles / PST)

España: 21:30 horas (CET)

Alianza Lima vs FC Cajamarca: dónde ver

El partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca estará disponible en L1 MAX , canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro, Win TV, entre otras. Además, Movistar TV también anunció que transmitirá su señal a través del canal 3 y 703 HD de Movistar Perú.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: canales para ver L1 MAX

Repasa en qué canal sintonizar L1 MAX de acuerdo con tu operador de TV paga:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs FC Cajamarca: cómo ver ONLINE

Este encuentro entre Alianza Lima vs FC Cajamarca también se puede seguir ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, TV 360 By Bitel y Fanatiz, solo si tienes un plan o cuentas con una suscripción.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: árbitros

Árbitro: Daniel Ureta

Asistente 1: Héctor Fiuza

Asistente 2: Rodolfo Ponce

Cuarto: Jonathan Chirinos

VAR: Joel Alarcón

AVAR: Cristhian Alica

Alianza Lima vs FC Cajamarca: estadio

Estadio Alejandro Villanueva, en Matute

El duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca se juega en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute y que se ubica en el distrito de La Victoria. Este escenario deportivo tiene capacidad para 33.938 espectadores.

Posible alineación de Alianza Lima vs FC Cajamarca