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Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO por Torneo Clausura: pronósticos, horarios y dónde ver
Alianza Lima se mide ante FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre, por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima se enfrenta a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre, a partir de las 15.30 hora local, en partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de L1 MAX.
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Alianza Lima vs FC Cajamarca: previa del partido
Alianza Lima cerrará su participación en el Clausura en un partido que servirá para afinar detalles de cara a la definición de la Liga 1 que disputará ante un rival todavía por confirmar. Además, también falta definir si es que habrá final directa o esperará en balcón por el ganador de una semifinal.
Para este partido se espera el retorno de Paolo Guerrero, quien ha venido recuperándose de una lesión en la pierna izquierda y se espera que llegue en forma a los playoffs. El gran ausente será Nicolás Díaz, que sufrió un desgarro en el partido ante Los Chankas en Andahuaylas.
Alianza Lima se enfrenta a FC Cajamarca por el Clausura
Por su parte, el cuadro cajamarquino está virtualmente descendido y solo podrá salvarse si gana en su visita a Matute por una diferencia de siete goles o más tras la agónica victoria de CD Moquegua a mitad de semana. En el Apertura, el resultado fue 1-1 en el estadio Héroes de San Ramón.
Alianza Lima vs FC Cajamarca: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 16:30 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas
- México y Honduras: 14:30 horas
- Estados Unidos: 15:30 horas (Miami y Nueva York / EST) y 12:30 horas (Los Ángeles / PST)
- España: 21:30 horas (CET)
Alianza Lima vs FC Cajamarca: dónde ver
El partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca estará disponible en L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro, Win TV, entre otras. Además, Movistar TV también anunció que transmitirá su señal a través del canal 3 y 703 HD de Movistar Perú.
Alianza Lima vs FC Cajamarca: canales para ver L1 MAX
Repasa en qué canal sintonizar L1 MAX de acuerdo con tu operador de TV paga:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Lima vs FC Cajamarca: cómo ver ONLINE
Este encuentro entre Alianza Lima vs FC Cajamarca también se puede seguir ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, TV 360 By Bitel y Fanatiz, solo si tienes un plan o cuentas con una suscripción.
Alianza Lima vs FC Cajamarca: árbitros
- Árbitro: Daniel Ureta
- Asistente 1: Héctor Fiuza
- Asistente 2: Rodolfo Ponce
- Cuarto: Jonathan Chirinos
- VAR: Joel Alarcón
- AVAR: Cristhian Alica
Alianza Lima vs FC Cajamarca: estadio
Estadio Alejandro Villanueva, en Matute
El duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca se juega en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute y que se ubica en el distrito de La Victoria. Este escenario deportivo tiene capacidad para 33.938 espectadores.
Posible alineación de Alianza Lima vs FC Cajamarca
- Alejandro Duarte; D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Jonathan García; Gaspar Gentile, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jesús Castillo; Federico Girotti y Eryc Castillo.
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