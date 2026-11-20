Alianza Lima empezó con su planificación para la siguiente temporada de la Liga 1, por lo que ya se conocieron varios nombres que tiene en carpeta para fichar. Precisamente, uno de ellos es un delantero ecuatoriano que, tras ser consultado por los rumores, no dudó en elogiar a los blanquiazules.

PUEDES VER: Alianza Lima confirmó su primera baja para la final tras resolución de la Comisión Disciplinaria

Delantero ecuatoriano se rindió en elogios ante Alianza Lima tras rumores

Uno de los jugadores que ha sido vinculado recientemente con Alianza Lima es Edgar Lastre. El atacante de 27 años ha sido uno de los mejores de CD Moquegua en la Liga 1 y, durante una entrevista con el programa ‘En Pared’, se pronunció por los rumores que lo ponen en Matute para 2027.

El extremo ecuatoriano confirmó que presenta múltiples ofertas, pero en este momento está concentrado en pasar tiempo con su familia tras finalizar la temporada. No obstante, al ser consultado por si le gustaría llegar al cuadro íntimo, recordó que es consciente de la exigencia de representar a un equipo grande y todo el sacrificio que conlleva.

Edgar Lastre, figura de CD Moquegua, es uno de los posibles fichajes de Alianza Lima.

"Hay muchas ofertas, pero que sea la voluntad de Dios. Ahorita voy a intentar pasar con la familia e intentar descansar. Estuve en Emelec y sé lo que es estar en un equipo grande, lo maravilloso que es y también sé que estos equipos exigen a uno un poco más . Tenemos que ir al 200 %, no podemos irnos a relajar, porque en equipos así hay que dar resultados rápidos", mencionó.

Asimismo, Lastre reveló que tiene ofertas de otros continentes, pero deja su futuro en las manos de su representante. "Tengo bastantes propuestas, no solo de aquí, sino también de otros lados. Incluso por Asia, tengo propuestas. Mi representante se encarga de eso, ahorita pasaré tiempo con la familia y seguiré entrenando para mantenerme. Esperar lo que sea la voluntad de Dios", acotó.

Edgar Lastre reveló amistad con jugadores de Alianza Lima

Por otro lado, Edgar Lastre indicó que mantiene una gran amistad con Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Jairo Vélez, jugadores de Alianza Lima, a quienes catalogó como grandes personas.

"Conozco a Eryc Castillo, somos amigos y es muy buena gente, es buena persona. Gaibor y Vélez también, son muy buenas personas. Tengo más confianza con Gaibor, siempre me escribe y es una buena persona. Este país nos brindó la oportunidad de demostrar nuestro talento", concluyó.