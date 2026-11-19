Las señales del universo podrían marcar el rumbo de este viernes 20 de noviembre y traer revelaciones que pocos esperan. Cada signo tendrá una oportunidad para descubrir qué le espera en los próximos días: desde encuentros inesperados hasta decisiones que podrían cambiar sus planes. Consulta el horóscopo GRATIS de hoy y conoce las predicciones de Josie Diez Canseco en el amor, la salud, el dinero y el trabajo. ¿Qué sorpresas tienen preparadas los astros para ti?

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de HOY, viernes 20 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día de sorpresas y reconciliación muy emotiva, se perdonarán de corazón las ofensas y tu relación entrará a una etapa de mejor entendimiento. No pierdas la paciencia ante las críticas a tu trabajo, escucha y analiza, te servirán para mejorar.

Número de suerte, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Alguien muy cercano te confesará sus sentimientos, hoy admitirás lo que desde hace tiempo te negabas a ti mismo, que lo que sientes por esa persona es más que amistad. Te plantearás nuevas metas y empezarás a trabajar en ellas, no te exijas demasiado, tratar de acortar el tiempo para alcanzar tus objetivos sólo te ocasionaría agotamiento y cometerías errores.

Número de suerte, 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Recuerdos del pasado que no podías sacar de la cabeza dejarán de ser un problema para ti, un nuevo amor llegará de forma inesperada y la nostalgia no volverá a ser parte de tu vida. Los días de trabajo rutinario terminaron, hoy habrá mucho movimiento y presión y no tendrás ningún inconveniente para adaptarte a las nuevas circunstancias.

Número de suerte, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Al fin te liberarás de sentimientos negativos que no te permitían olvidar viejos resentimientos, cambiarás de actitud y tu relación dará un vuelco muy positivo. La seguridad que demuestras inspira confianza, hoy tus compañeros te delegarán la responsabilidad de representarlos y de tomar decisiones en un asunto laboral que afectará a todos.

Número de suerte, 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Las experiencias te han dejado lecciones importantes y has aprendido a no dar más oportunidades a quien no lo merece, hoy terminarás con cualquier esperanza que podría tener esa persona que te decepcionó en el pasado. Con perseverancia y positivismo lograrás sacar adelante un asunto laboral que te estaba ocasionando muchos contratiempos.

Número de suerte, 21.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy estarás muy sensible y propenso a malinterpretar a tu pareja y a discutir, trata de calmarte o un estado de ánimo pasajero terminaría perjudicando tu buena relación afectiva. Recibirás una tentadora oferta, analízalo con calma, no te apresures porque podrías dejar algo estable por promesas que después no cubrirían tus expectativas.

Número de suerte, 5.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Un malentendido con tu pareja te entristecerá y buscarás el consejo y consuelo de alguien muy querido, sus palabras te tranquilizarán y te darás cuenta que estás exagerando una discusión sin importancia. El asunto legal que tienes pendiente se complicará, busca asesoría profesional, estás a tiempo de evitar un fallo negativo para ti.

Número de suerte, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Pondrás en claro tus sentimientos y terminarán tus dudas, a partir de hoy los recuerdos del pasado no volverán a inquietarte y tu pareja tendrá el lugar que merece en tu vida. No aceptes más responsabilidades de las que ya tienes porque no podrías cumplir con todos, aprende a decir que no sin sentirte culpable.

Número de suerte, 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás ansioso de cambios y de tranquilidad, hoy terminarás con esa relación problemática y te sentirás libre de tensiones, y con muchas ganas de retomar los planes que habías dejado de lado por presión de esa persona. Con inteligencia y habilidad lograrás que en tu trabajo apoyen tus iniciativas.

Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de muy buen ánimo y no le darás importancia a los celos de tu pareja, tu actitud positiva traerá tranquilidad y bienestar a tu vida amorosa. Tus responsabilidades aumentarán, tendrás que organizar muy bien tu tiempo para que tus proyectos personales no queden de lado.

Número de suerte, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La tristeza va quedando en el pasado, y sin darte cuenta una nueva emoción empieza a nacer en tu corazón, la persona que ha estado a tu lado en los momentos difíciles logrará que le des un espacio en tu corazón. Laboralmente estarás bastante desmotivado los primeros meses, sentirás que nada está saliendo como pensaste, pero tu espíritu luchador aflorará y perseverarás hasta lograr tus propósitos.

Número de suerte, 14.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu atención estará centrada en tu relación sentimental, tus detalles le demostrarán a esa persona que a pesar del poco tiempo que tienes para estar a su lado, ocupa un lugar muy importante en tu vida. Los buenos comentarios que recibirás por tu trabajo te darán confianza, hoy presentarás nuevos proyectos y obtendrás el respaldo que buscas.